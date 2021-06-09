В Китае супруги нашли своего сына через 26 лет после похищения

В базе ДНК-тестов нашлись родители Сяо.

В Китае пара, 26 лет назад, заявила об исчезновении сына, сейчас смогла его отыскать благодаря правительственной программе.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На встречу с сыном супруги Джи ждали целых 26 лет. Когда его похитили ему было всего 7. Как выглядит парень сейчас, родители только догадываются. С собой пара привезла целый пакет еды, среди всего любимое блюдо сына в его детстве — копченая свинина.

Судьбоносная встреча происходит под вспышки фотокамер. В комнату заходит уже взрослый Сяо. Все трое обнимаются и не могут сдержать слез.

Это произошло 95-го, но Сяо помнит события того дня во всех подробностях. «Я играл в парке со своими друзьями. Появились двое незнакомцев, достаточно высокие. Они сказали, что купят нам что-то вкусненькое. А после этого забрали нас в гостиницу, где закрыли в комнате и избили. Они угрожали сломать нам ноги, если мы решимся убежать», — рассказывает похищенный.

Своего сына супругов искало долго. По городу расклеивали фотографии. Но не было даже малейшей зацепки, куда он мог деться. За это время Сяо успели трижды продать в приемные семьи. С первых двух мальчик постоянно убегал — усыновители его унижали и били. А вот третья семья приняла Сяо как собственного сына. И много лет помогала искать биологических родителей.

Новости мира: в Китае супруги нашли сына через 26 лет после его похищения

Найти их удалось только в этом году, когда в Китае запустили общенациональную программу «Операция воссоединения». В базе ДНК-тестов и нашлись родители Сяо. «Мы планируем работать над подсказками по похищенных детях, разобрать все детали по торговле людьми и удвоить усилия наших расследований на основе ценных данных», — рассказывает заместитель директора отделения общественной безопасности Чжань Лян.

То, что программа приносит плоды свидетельствует статистика. За пол года благодаря ей удалось вернуть семьям 1680 пропавших детей. Один из них родители не видели 54 года.

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