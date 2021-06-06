Езотеричні лайфхаки червня: п'ять порад

Червень ознаменується цікавою астрологічною подією - 10 числа відбудеться кільцеве сонячне затемнення.

Розпочалося літо: пікніки, солодкі ягоди, буяє природа. Прибуває силу та енергія. Тому езотерикиня Олена Кузьмич спеціально для ТСН.ua підготувала п'ять порад про те, як з погляду езотерики пережити цей місяць.

Червень: походження назви

Про походження наймення першого літнього місяця існує найбільше думок. Жодному з його попередників не випало такої пильної уваги з боку мовознавців та Дослідників народного агрокалендаря. Одні вважають, що назві прислужилося масове цвітіння квітів, зокрема маку й півонії; інші стверджують, буцімто назва пішла від зачервонілих суниць та черешень, котрі починають визрівати; дехто схильний пояснювати походження слова з тим, що в цей час найяскравіше світить сонце — саме з 20 по 22 червня настає період найвищого сонцестояння, коли день удвічі перевершує ніч.

Але найбільш логічною є версія про те, що назва походить від червеця. Саме в червні й з'являється сокоживна комаха — кошеніль, з якої раніше виготовляли фарбу.

Червень: народні звичаї та традиції

Здебільшого на червень припадають і Зелені свята (Трійця), якими раніше люди віншували буйне пробудження природи. Своє обійстя вони прикрашали живими квітами, пахучими травами та гілками клена тощо. У ці дні люди виходили на лісові галяви, щоб віддячити природі за буйну зелень.

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На жаль, багато дійств уже втрачено назавжди. До нашого часу дійшло тільки одне з них — "Водіння Куста". Його й досі святкують в кількох селах на Рівненщині. Найповніше зберігся цей обряд у селі Сварицевичі

Червень ділить навпіл річний цикл. Від того й іменують його ще й полуднем року та первістком літа.

Езотеричні лайфхаки червня: магічні поради

Початок червня ознаменується кільцевим сонячним затемненням, яке завершить перший у 2021 році коридор затемнень. Зауважимо, що затемнення відбудеться 10 червня і його буде видно в Україні. У цей день корисно планувати своє життя на наступний період та вдаватися до духовних практик. З 17 по 28 червня триватимуть Зелені свята або Русалії. З погляду езотерики, це хороший період для вшанування предків, ворожіння та любовних ритуалів, збору магічних трав. У ці дні оселю прикрашають різноманітними гілками дерев, наприклад, берези. Вважається, що у цей період русалки та інші зелені духи виходять з лісів та лук і приходять в гості до людей. Але 28 червня перед початком посту, уся зелень має бути забрана з будинків та квартир, настає час прощатися з духами природи. Літнє сонцестояння або Літа як цей день називають сучасні неоязичники - віккани - це насправді є і та ніч проти Купала, яка у свідомості сучасників святкується 7 липня. Цьогоріч доба, коли найбільший день і найкоротша ніч припадає на 21 червня. Ввечері напередодні доречно шукати квітку папороті, стрибати через багаття біля водойм. Трави, які зібрані у цю ніч - вербена, рута, звіробій тощо вважаються дуже сильними. Вважається, що сни у цей період - віщі. Завершується червень полуничною повнею або повнею меду. Прикрасьте оселю свічками жовтих та червоних барв та наїжтеся досхочу полуниць. З погляду езотерики, повня - це апофеоз місячного циклу, тому у цей день добре виконувати ритуали, які пов'язані з місяцем, наприклад, для збільшення кількості коштів та родючості. Закінчиться червень ще однієї астрологічною подією - Юпітер повернеться до ретроградного руху, де вже перебувають Меркурій, Плутон та Сатурн. Юпітер буде ретроградним до 18 жовтня. Це впливатиме не так на долю конкретних людей, як на справи цілих держав. Проте варто обережними у викладацькій діяльності, юридичних процесах, книговидавництві та подорожах.

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