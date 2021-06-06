В Афганістані через підрив автомобіля на міні загинуло 11 людей: серед них було 3 дітей

Близько 1800 мирних жителів Афганістану було вбито або поранено протягом перших трьох місяців 2021.

На півночі Афганістану через підрив автомобіля на міні загинуло 11 людей, серед яких було 3 дітей.

Про це повідомляє Reuters.

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Представники місцевого самоврядування звинувачують у вибуху "Талібан". Проте офіційно жодне угрупування не взяло на себе відповідальності за підрив.

Вибух стався за кілька годин до зустрічі лідерів талібів і офіційних осіб ООН в Катарі для обговорення афганського мирного процесу.

Представник "Талібану" в Twitter "підтвердив тверду прихильність афганському мирному процесу" на зустрічі з офіційними особами ООН.

В останні місяці в Афганістані почастішали випадки закладення придорожніх бомб, магнітних бомб, які прикріплені під транспортними засобами. Також активізувались напади на представників сил безпеки, суддів, урядовців, громадських активістів та журналістів.

Б лизько 1800 мирних жителів Афганістану було вбито або поранено протягом перших трьох місяців 2021 року під час боїв між урядовими силами та повстанцями "Талібану", незважаючи на зусилля, спрямовані на пошук миру, заявила ООН у квітні цього року.

Нагадаємо, в Афганістані внаслідок вибуху загинула журналістка.