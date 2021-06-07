Сонячне затемнення 10 червня: як пережити

Затемнення - це чудовий час для духовного зцілення.
По обіді 10 червня 2021 року відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, яке закриє перший коридор затемнень цьогоріч, який розпочався два тижні тому місячним затемненням.
Сонячне затемнення: астрономія
Затемнення Сонця відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем і Землею і в такий спосіб перекриває потік сонячного світла. Існують різні види сонячних затемнень. О 13:26 10 червня відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення. Кільцеподібне затемнення — відбувається тоді, коли, як і у випадку повного затемнення, спостерігач знаходиться дуже близько до лінії, що з'єднує Сонце і Місяць. На відміну від повного затемнення, у випадку кільцеподібного затемнення кутові розміри Місяця є меншими за кутові розміри Сонця. Це відбувається, коли затемнення припадає на час, коли Місяць еребуває поблизу апогею своєї орбіти, або на далекій віддалі від Землі.
Сонячне затемнення 10 червня: езотерика
Затемнення - це чудовий час для духовного зцілення, адже воно виносить на поверхню приховані образи, комплекси та страхи. Тому якщо ви відчуваєте, що більш чутливі та емоційні у цей період, не варто картати себе за це. Також будьте уважні до поведінки інших людей. Додамо, що сонячне затемнення стосується більше зовнішнього, ніж внутрішнього, наприклад, роботи, місця в соціумі та реалізації життєвого потенціалу.
Додасть викликів те, що сонячне затемнення відбувається під час ретроградного Меркурія, який уповільнює чимало процесів. Через це можливі затримки, виклики у комунікаціях, проблеми у справах, сварки та конфлікти, претензії та звинувачення.
Сонячне затемнення 10 червня: чого потрібно уникати
Цього дня у вас та оточення можливі неадекватна самооцінка, неправильне сприйняття власних сил і можливостей, - у більшості випадків - зі знаком "мінус". Також може здаватися, що ми нічого не варті та постійно програємо. Тому через спотворене сприйняття себе та близьких людей і колег, ми ризикуємо ухвалювати неправильні рішення на основі некоректних думок. Тому варто поборотися з поганим настроєм.
Сонячне затемнення 10 червня: що варто зробити
- Таке затемнення - це чудовий період, щоб пропрацювати питання, які пов'язані з самооцінкою, підлікувати внутрішні травми та тригери, сходити на сеанс до психолога чи відвідати духівника.
- Знайдіть час, щоб побути наодинці, помедитуйте, прийміть душ або ванну.
- Дослухайтеся до своїх відчуттів, щоб знайти внутрішній баланс.
- Пам'ятайте про те, що сонячне затемнення несе оновлення, а яким воно буде - залежить тільки від нас. Тому після 10 червня охоче сприймайте нові знання та навички.
- Якщо у вашому житті довго була "чорна смуга", то не виключено, що затемнення може кардинально змінити ситуацію, звісно, якщо ви докладете зусиль - відмовитеся від того, що заважає вам розвиватися.
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