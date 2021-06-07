Сонячне затемнення 10 червня: як пережити

Затемнення - це чудовий час для духовного зцілення.

По обіді 10 червня 2021 року відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, яке закриє перший коридор затемнень цьогоріч, який розпочався два тижні тому місячним затемненням.

Сонячне затемнення: астрономія

Затемнення Сонця відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем і Землею і в такий спосіб перекриває потік сонячного світла. Існують різні види сонячних затемнень. О 13:26 10 червня відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення. Кільцеподібне затемнення — відбувається тоді, коли, як і у випадку повного затемнення, спостерігач знаходиться дуже близько до лінії, що з'єднує Сонце і Місяць. На відміну від повного затемнення, у випадку кільцеподібного затемнення кутові розміри Місяця є меншими за кутові розміри Сонця. Це відбувається, коли затемнення припадає на час, коли Місяць еребуває поблизу апогею своєї орбіти, або на далекій віддалі від Землі.

Сонячне затемнення 10 червня: езотерика

Затемнення - це чудовий час для духовного зцілення, адже воно виносить на поверхню приховані образи, комплекси та страхи. Тому якщо ви відчуваєте, що більш чутливі та емоційні у цей період, не варто картати себе за це. Також будьте уважні до поведінки інших людей. Додамо, що сонячне затемнення стосується більше зовнішнього, ніж внутрішнього, наприклад, роботи, місця в соціумі та реалізації життєвого потенціалу.

Додасть викликів те, що сонячне затемнення відбувається під час ретроградного Меркурія, який уповільнює чимало процесів. Через це можливі затримки, виклики у комунікаціях, проблеми у справах, сварки та конфлікти, претензії та звинувачення.

Сонячне затемнення 10 червня: чого потрібно уникати

Цього дня у вас та оточення можливі неадекватна самооцінка, неправильне сприйняття власних сил і можливостей, - у більшості випадків - зі знаком "мінус". Також може здаватися, що ми нічого не варті та постійно програємо. Тому через спотворене сприйняття себе та близьких людей і колег, ми ризикуємо ухвалювати неправильні рішення на основі некоректних думок. Тому варто поборотися з поганим настроєм.

Сонячне затемнення 10 червня: що варто зробити

Таке затемнення - це чудовий період, щоб пропрацювати питання, які пов'язані з самооцінкою, підлікувати внутрішні травми та тригери, сходити на сеанс до психолога чи відвідати духівника. Знайдіть час, щоб побути наодинці, помедитуйте, прийміть душ або ванну. Дослухайтеся до своїх відчуттів, щоб знайти внутрішній баланс. Пам'ятайте про те, що сонячне затемнення несе оновлення, а яким воно буде - залежить тільки від нас. Тому після 10 червня охоче сприймайте нові знання та навички. Якщо у вашому житті довго була "чорна смуга", то не виключено, що затемнення може кардинально змінити ситуацію, звісно, якщо ви докладете зусиль - відмовитеся від того, що заважає вам розвиватися.

Читайте також:

Чи впливає "криваве" місячне затемнення на самопочуття людини

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання