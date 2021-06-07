Солнечное затмение 10 июня: как пережить

Затмение — это отличное время для духовного исцеления.

После обеда 10 июня 2021 состоится кольцеобразное солнечное затмение, которое закроет первый коридор затмений в этом году, который начался две недели назад лунным затмением.

Солнечное затмение: астрономия

Затмение Солнца происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей и таким образом перекрывает поток солнечного света. Существуют различные виды солнечных затмений. В 13:26 10 июня пройдет кольцеобразное солнечное затмение. Кольцеобразное затмение происходит тогда, когда, как и в случае полного затмения, наблюдатель находится очень близко к линии, соединяющей Солнце и Луну. В отличие от полного затмения, в случае кольцеобразного затмения угловые размеры Луны являются меньшими за угловые размеры Солнца. Это происходит, когда затмение приходится на время, когда Луна находится вблизи апогея своей орбиты, или на далеком расстоянии от Земли.

Солнечное затмение 10 июня: эзотерика

Затмение — это отличное время для духовного исцеления, ведь оно выносит на поверхность скрытые обиды, комплексы и страхи. Поэтому если вы чувствуете, что более чувствительны и эмоциональны в этот период, не стоит корить себя за это. Также будьте внимательны к поведению других людей. Добавим, что солнечное затмение касается больше внешнего, чем внутреннего, например, работы, места в социуме и реализации жизненного потенциала.

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Придаст вызовов том, что солнечное затмение происходит во время ретроградного Меркурия, который замедляет многие процессы. Из-за этого возможны задержки, вызовы в коммуникациях, проблемы в делах, ссоры и конфликты, претензии и обвинения.

Солнечное затмение 10 июня: чего нужна избегать

В этот день у вас и окружающих возможные неадекватная самооценка, неправильное восприятие собственных сил и возможностей, — в большинстве случаев — со знаком "минус". Также может показаться, что мы ничего не стоят и постоянно проигрываем. Поэтому из-за искаженного восприятия себя и близких людей и коллег, мы рискуем принимать неправильные решения на основе некорректных мыслей. Поэтому стоит побороться с плохим настроением.

Солнечное затмение 10 июня: что стоит сделать

Такое затмение — это замечательный период, чтобы проработать вопросы, связанные с самооценкой, подлечить внутренние травмы и триггеры, сходить на сеанс к психологу или посетить духовника. Найдите время, чтобы побыть наедине, помедитируйте, примите душ или ванну. Прислушайтесь к своим ощущениям, чтобы найти внутренний баланс. Помните о том, что солнечное затмение несет обновление, а каким оно будет — зависит только от нас. Поэтому после 10 июня охотно воспринимайте новые знания и навыки. Если в вашей жизни долго была "черная полоса", то не исключено, что затмение может кардинально изменить ситуацию, конечно, если вы приложите усилия — откажетесь от того, что мешает вам развиваться.

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