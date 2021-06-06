Эзотерические лайфхаки июня: пять советов

Июнь ознаменуется интересным астрологическим событием — 10 числа состоится кольцевое солнечное затмение.

Началось лето: пикники, сладкие ягоды, изобилует природа. Прибывает силу и энергия. Поэтому эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила пять советов о том, как с точки зрения эзотерики пережить этот месяц.

Июнь: происхождение названия

О происхождении названия первого летнего месяца существует больше всего мыслей. Ни одному из его предшественников не выпало столь пристального внимания со стороны языковедов и исследователей народного агрокалендарях. Одни считают, что имени помогло массовое цветение цветов, в том числе мака и пиона; другие утверждают, будто название пошло от покраснелых земляники и черешни, которые начинают вызревать; кое-кто склонен объяснять происхождение слова с тем, что в это время ярко светит солнце — именно с 20 по 22 июня наступает период наивысшего солнцестояния, когда день вдвое превосходит ночь.

Но наиболее логичным является версия о том, что название происходит от червеца. Именно в июне и появляется насекомое — кошениль, из которого раньше изготавливали краску.

Июнь: народные обычаи и традиции

В основном на июнь приходятся и Троицу (Троица), которыми раньше люди поздравляли буйное пробуждения природы. Свой двор они украшали живыми цветами, ароматными травами и ветвями клена и др. В эти дни люди выходили на лесные поляны, чтобы отблагодарить природе за буйную зелень.

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К сожалению, многие действ уже потеряно навсегда. До нашего времени дошло только одно из них — "Вождение Куста". Его до сих пор празднуют в нескольких селах Ровенской области. Наиболее полно сохранился этот обряд в селе Сварицевичи

Июнь делит пополам летний цикл. От того и называют его еще и полуднем года и первенцем лета.

Эзотерические лайфхак июня: магические советы

Начало июня ознаменуется кольцевым солнечным затмением, которое завершит первый в 2021 году коридор затмений. Заметим, что затмение состоится 10 июня и будет видно в Украине. В этот день полезно планировать свою жизнь на следующий период и прибегать к духовным практикам. С 17 по 28 июня пройдут Троицу или Русалии. С точки зрения эзотерики, это хороший период для почитания предков, гадания и любовных ритуалов, сбора магических трав. В эти дни дом украшают различными ветвями деревьев, например, березы. Считается, что в этот период русалки и другие зеленые духи выходят из лесов и лугов и приходят в гости к людям. Но 28 июня перед началом поста, вся зелень должна быть забрана из домов и квартир, наступает время прощаться с духами природы. Летнее солнцестояние или Лета как этот день называют современные неоязычники — виккане — это действительно является и ночь Купала, которая в сознании современников празднуется 7 июля. В этом году сутки, когда самый день и самая короткая ночь приходится на 21 июня. Вечером накануне уместно искать цветок папоротника, прыгать через костер возле водоемов. Травы, собранные в эту ночь — вербена, мята, зверобой и т.д. считаются очень сильными. Считается, что сны в этот период — вещие. Завершается июня клубничной полнолунием или полнолунием меда. Украсьте дом свечами желтых и красных цветов и нужно наесться вволю клубники. С точки зрения эзотерики, полнота — это апофеоз месячного цикла, поэтому в этот день хорошо выполнять ритуалы, связанные с месяцем, например, для увеличения количества средств и плодородия. Закончится июнь еще одним астрологическим событием — Юпитер вернется к ретроградногому движения, где уже находятся Меркурий, Плутон и Сатурн. Юпитер будет ретроградным до 18 октября. Это будет влиять не на судьбу конкретных людей, как на дела целых государств. Однако стоит осторожными в преподавательской деятельности, юридических процессах, книгоиздании и путешествиях.

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