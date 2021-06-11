Народные приметы, обряды и обычаи 11 июня

Поздно цветет рябина — будет длинная грибная осень.
11 июня церковь и верующие чествуют послепразднство Вознесения Господня, мученика Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского, память и Вселенского Собора, преподобномученицы Феодосии, девы святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника, икон Божией Матери, называемых "Споручница грешных" и "Неутомимый глаз".
11 июня: церковный праздник
Преподобномученица Феодосия жила в VIII веке. Она стала плодом усердной молитвы родителей.
Когда родители отошли ко Господу, Феодосия после их смерти воспитывалась в константинопольском монастыре в честь святой мученицы Анастасии. Праздники Феодосия приняла постриг в женской обители после того, как раздала бедным оставшееся имущество от родителей. Часть денег она пожертвовала на написание икон.
Когда в империи взошел на престол Лев Исавр, жестокий гонитель христиан издал приказ повсеместно уничтожить святые иконы. Феодосия с другими монахинями, бросился на защиту икон и перебросил лестницу вместе с воином, выполнял приказ. Их задержали за это.
Позже воин, конвоировал празднику, нечаянно наступил на большой козий рог и поранил себе ногу. Разгневавшись, он взял тот угол и начал со всей злостью бить им по голове святую мученицу, ударил тем углом празднику в горло и проткнул его.
Тело святой преподобномученицы, оставленное у дороги, было погребено христианами в монастыре Диокритис в Константинополе. Место захоронения преподобномученицы Феодосии прославилось многочисленными исцелениями больных.
11 июня: народе обычаи
Раньше считали, что в этот день начинают колоситься зерновые. Говорили "Ходит Феодосий и смотрит на колос". Название "Колосяниця" е праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит, пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня — "Гречиха".
11 июня: что нельзя делать
- выходить без надобности на улице;
- работать в поле и на огороде;
- лениться.
11 июня: что стоит сделать
- верить вещим снам;
- контролировать жизненные ситуации.
11 июня: украинские народные приметы
- Начало цветения рябины оповещает о массовое появление тли.
- Поздно цветет рябина — будет длинная грибная осень.
- Обильно цветет малина — на теплое лето.
- Если листья папоротника скручивается вниз — перед ясной погодой, а выпрямляется на непогоду. Трава в июне начинает сохнуть — на дождливое лето.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Тельцы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время
- Кельтский календарь деревьев-2021 : месяц боярышника
- Таропрогноз на 7-13 июня: что карты нам предвещают
- Таропрогноз на июнь: что карты нам предвещают
- Лунный календарь на июнь: когда полнолуние и новолуние
- Как правильно выйти из коридора затмений: эзотерические советы