Народные приметы, обряды и обычаи 11 июня

Поздно цветет рябина — будет длинная грибная осень.

11 июня церковь и верующие чествуют послепразднство Вознесения Господня, мученика Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского, память и Вселенского Собора, преподобномученицы Феодосии, девы святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника, икон Божией Матери, называемых "Споручница грешных" и "Неутомимый глаз".

11 июня: церковный праздник

Преподобномученица Феодосия жила в VIII веке. Она стала плодом усердной молитвы родителей.

Когда родители отошли ко Господу, Феодосия после их смерти воспитывалась в константинопольском монастыре в честь святой мученицы Анастасии. Праздники Феодосия приняла постриг в женской обители после того, как раздала бедным оставшееся имущество от родителей. Часть денег она пожертвовала на написание икон.

Когда в империи взошел на престол Лев Исавр, жестокий гонитель христиан издал приказ повсеместно уничтожить святые иконы. Феодосия с другими монахинями, бросился на защиту икон и перебросил лестницу вместе с воином, выполнял приказ. Их задержали за это.

Позже воин, конвоировал празднику, нечаянно наступил на большой козий рог и поранил себе ногу. Разгневавшись, он взял тот угол и начал со всей злостью бить им по голове святую мученицу, ударил тем углом празднику в горло и проткнул его.

Тело святой преподобномученицы, оставленное у дороги, было погребено христианами в монастыре Диокритис в Константинополе. Место захоронения преподобномученицы Феодосии прославилось многочисленными исцелениями больных.

11 июня: народе обычаи

Раньше считали, что в этот день начинают колоситься зерновые. Говорили "Ходит Феодосий и смотрит на колос". Название "Колосяниця" е праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит, пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня — "Гречиха".

11 июня: что нельзя делать

выходить без надобности на улице;

работать в поле и на огороде;

лениться.

11 июня: что стоит сделать

верить вещим снам;

контролировать жизненные ситуации.

11 июня: украинские народные приметы

Начало цветения рябины оповещает о массовое появление тли.

Поздно цветет рябина — будет длинная грибная осень.

Обильно цветет малина — на теплое лето.

Если листья папоротника скручивается вниз — перед ясной погодой, а выпрямляется на непогоду. Трава в июне начинает сохнуть — на дождливое лето.

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