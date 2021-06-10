Гороскоп на 11 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро ретранслируют подсказки вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 июня 2021 рассказывает, что Овнам стоит наслаждаться чувствами, а Близнецам не стоит отказываться от того, что им предлагают.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 сентября 20211 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз кубков"

Наслаждайтесь чувствами. Отдайтесь отношениям по полной. На работе покажите, что вам нравится то, чем вы занимаетесь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Придется защищать то, что вам дорого. В отношениях цените то, что имеете. Активно действуйте на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка кубков"

ТСН.ua

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. Задумайтесь над отношениями. А на работе рассмотрите различные виды сотрудничества с руководством.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Умение держать баланс — вот ваше основное кредо. В отношениях научитесь уравновешивать рацио и эмоцио. Новые функции на работе.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Влюбленные"

Идите навстречу людям. В любви шире откройте свое сердце. Подробнее партнерам по бизнесу.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ждут испытания. В любви может быть больно. На работе надо запастись терпением.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях действуйте активно. В движении по карьерной лестнице проявите себя.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вперед и только вперед. В отношениях стоит стремиться к чему вместе. О работе, то нужно показать свою амбициозность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка мечей"

Решите завязаны глаза. В любви будет больно. А на работе стоит раскрыть глаза на то, что вы и так знаете.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте во благо. Получите то в отношениях. Поделитесь достижениями на работе с другими.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка кубков"

Стоит расслабиться. В отношениях время развлечься. Устройте небольшую вечеринку на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

Время для плодородия. Будьте креативными в отношениях и продуктивными на работе.

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