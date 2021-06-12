Путин - убийца: российский президент отреагировал на слова Байдена

По словам Путина, его не обеспокоило интервью Байдена.

Российского президента Владимира Путина не обеспокоило интервью американского лидера Джо Байдена, где тот назвал его убийцей, мол, он слышал десятки обвинений в свой адрес.

Об этом Путин заявил в интервью NBC.

"За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет", — сказал он.



Также отмечается, ведущий перечислил "некоторых оппонентов Путина, убитых в последние годы". На это президент ответил, что подобные заявления напоминают "словесное несварение желудка".



"Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей", — сказал он.



Напомним, что в марте 2021 года президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.

Тогда Путин, со своей стороны, ответил Байдену на слова об убийце известной дразнилкой. "Кто обзывается, тот сам так и называется", — сказал российский президент.

Впоследствии на ситуацию отреагировали в Европейском Союзе. В частности, в Европейской комиссии заявили, что Владимир Путин, находясь на посту президента России, несет ответственность за политику и действия российских властей.

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