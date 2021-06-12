Путін — вбивця: російський президент відреагував на слова Байдена

За словами Путіна, його не переймаються інтерв'ю Байдена.

Російського президента Володимира Путіна не стурбувало інтерв'ю американського лідера Джо Байдена, де той назвав його вбивцею, мовляв, він чув десятки звинувачень на свою адресу.

Про це Путін заявив в інтерв'ю NBC.

"За час роботи на посаді я звик до атак з усіх боків і з самих різних областей під різними приводами, причинами, різного калібру і жорстокості, і мене це не дивує", — сказав він.



Також наголошується, що веде перерахував "деяких опонентів Путіна, убитих в останні роки". На це президент відповів, що подібні заяви нагадують "словесне нетравлення шлунка".



"Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, за винятком того, що це словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали та гинули в різні моменти часу через різних причин, з вини різних людей ", — сказав він.



Нагадаємо, що в березні 2021 року президент США ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна вбивцею, і пригрозив Москві розплатою за втручання у вибори. Російський лідер, своєю чергою, побажав американському колезі здоров'я.

Тоді Путін, зі свого боку, відповів Байдену на слова про вбивцю відомої дражнилки. "Хто обзивається, той сам так і називається", — сказав російський президент.

Згодом на ситуацію відреагували в Європейському Союзі. Зокрема, в Європейській комісії заявили, що Володимир Путін, перебуваючи на посаді президента Росії, несе відповідальність за політику і дії російської влади.

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