"Нісенітниця": Путін відхрестився від постачання Ірану супутникової системи

Повідомлення про це Путін назвав фальшивими новинами.

Президент Росії Володимир Путін назвав "нісенітницею" інформацію ЗМІ про те, що РФ готується поставити Ірану передову супутникову систему, яка дозволить Тегерану відстежувати військові цілі.

Про це Путін заявив в інтерв'ю NBC.

"У нас є плани співпраці з Іраном, включаючи військово-технічне співробітництво", — сказав Путін.

Що стосується повідомлення журналістів, Путін заявив: "Це просто фальшиві новини. Принаймні, я нічого не знаю про це, ті, хто говорить про це, ймовірно, знають про це більше. Це просто нісенітниця, сміття".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія збирається надати Ірану вдосконалений супутник Kanopus-V, який дозволить відстежувати потенційні військові цілі на Близькому Сході.

Хоча Kanopus-V продається для цивільного використання, лідери Корпусу вартових ісламської революції Ірану з 2018 року здійснили кілька поїздок до Росії, щоб допомогти в переговорах по угоді.

Також читайте Путін — вбивця: російський президент відреагував на слова Байдена Повідомлення було опубліковано за кілька днів до зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна в Женеві, а також у зв'язку з тим, що Іран і США ведуть непрямі переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року, покликаної обмежити ядерну програму Ірану в обмін на послаблення економічних санкцій.

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