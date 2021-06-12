У США озвучили імена лауреатів Пулітцерівської премії: список

Пулітцерівська премія — найпрестижніша щорічна журналістська премія в США.

У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії.

Про це інформує Associated Press.

Приз за художню фотографію був присуджений головному фотографу Associated Press в Іспанії Еміліо Моренатті, які зафіксували літню пару, обнімаються через пластикову простирадло.

Десять фотографів цього ж агентства отримали премії за висвітлення протестів, викликаних вбивством Джорджа Флойда.

За журналістське розслідування про нездатність уряду ділитися інформацією про небезпечних водіїв вантажівок премію отримав The Boston Globe.

Національна премія за репортажі дісталася співробітникам видань The Marshall Project, AL.com, IndyStar і Invisible Institute за розслідування діяльності поліцейських підрозділів K-9.

BuzzFeed News отримав свою першу Пулітцерівську премію в галузі міжнародних репортажів про інфраструктуру, побудованої китайським урядом для масового затримання мусульман.

Також BuzzFeed News і Міжнародний консорціум журналістів були фіналістами в цій категорії за викриття ролі глобальної банківської індустрії у відмиванні грошей.

Пулітцерівська премія — найпрестижніша щорічна журналістська премія в США. Її розмір c 2017 року — 15 тисяч доларів. Премії присуджуються Колумбійським університетом в Нью-Йорку.

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Нагадаємо, що дівчина, яка зняла вбивство темношкірого Джорджа Флойда поліцейськими, отримала спеціальну журналістську нагороду "Особлива згадка" ради Пулітцерівської премії.

Додамо, що в США раніше оголосили лауреатів престижної Пулітцерівської премії за 2020 рік.

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