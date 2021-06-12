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У США озвучили імена лауреатів Пулітцерівської премії: список

У США озвучили імена лауреатів Пулітцерівської премії: список

www.pulitzer.org

Пулітцерівська премія — найпрестижніша щорічна журналістська премія в США.

У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії.

Про це інформує Associated Press.

  • Приз за художню фотографію був присуджений головному фотографу Associated Press в Іспанії Еміліо Моренатті, які зафіксували літню пару, обнімаються через пластикову простирадло.
  • Десять фотографів цього ж агентства отримали премії за висвітлення протестів, викликаних вбивством Джорджа Флойда.
  • За журналістське розслідування про нездатність уряду ділитися інформацією про небезпечних водіїв вантажівок премію отримав The Boston Globe.
  • Національна премія за репортажі дісталася співробітникам видань The Marshall Project, AL.com, IndyStar і Invisible Institute за розслідування діяльності поліцейських підрозділів K-9.
  • BuzzFeed News отримав свою першу Пулітцерівську премію в галузі міжнародних репортажів про інфраструктуру, побудованої китайським урядом для масового затримання мусульман.
  • Також BuzzFeed News і Міжнародний консорціум журналістів були фіналістами в цій категорії за викриття ролі глобальної банківської індустрії у відмиванні грошей.

Пулітцерівська премія — найпрестижніша щорічна журналістська премія в США. Її розмір c 2017 року — 15 тисяч доларів. Премії присуджуються Колумбійським університетом в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що дівчина, яка зняла вбивство темношкірого Джорджа Флойда поліцейськими, отримала спеціальну журналістську нагороду "Особлива згадка" ради Пулітцерівської премії.

Додамо, що в США раніше оголосили лауреатів престижної Пулітцерівської премії за 2020 рік.

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