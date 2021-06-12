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В США озвучили имена лауреатов Пулитцеровской премии: список

В США озвучили имена лауреатов Пулитцеровской премии: список

www.pulitzer.org

Пулитцеровская премия - самая престижная ежегодная журналистская премия в США.

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии.

Об этом информирует Associated Press.

  • Приз за художественную фотографию был присужден главному фотографу Associated Press в Испании Эмилио Моренатти, который запечатлел пожилую пару, обнимающуюся через пластиковую простыню.
  • Десять фотографов этого же агентства получили премии за освещение протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. 
  • За журналистское расследование о неспособности правительства делиться информацией об опасных водителях грузовиков премию получил The Boston Globe.
  • Национальная премия за репортажи досталась сотрудникам изданий The Marshall Project, AL.com, IndyStar и Invisible Institute за расследование деятельности полицейских подразделений K-9.
  • BuzzFeed News получил свою первую Пулитцеровскую премию в области международных репортажей об инфраструктуре, построенной китайским правительством для массового задержания мусульман.
  • Также BuzzFeed News и Международный консорциум журналистов были финалистами в этой категории за разоблачение роли глобальной банковской индустрии в отмывании денег.

Пулитцеровская премия - самая престижная ежегодная журналистская премия в США. Ее размер c 2017 года - 15 тысяч долларов. Премии присуждаются Колумбийским университетом в Нью-Йорке.

Напомним, что девушка, которая сняла убийство темнокожего Джорджа Флойда полицейскими, получила специальную журналистскую награду "Особое упоминание" совета Пулитцеровской премии.

Добавим, что в США ранее объявили лауреатов престижной Пулитцеровской премии за 2020 год

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