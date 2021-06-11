РФ планирует предоставить Ирану спутник: он сможет отслеживать потенциальные военные цели

Спутник может быть запущен из России в течение нескольких месяцев.

Россия собирается предоставить Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который позволит отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники Washington Post — нынешнего и бывшего американского чиновника и высокопоставленного чиновника с Ближнего Востока.

Kanopus-V оснащен камерой с высоким разрешением. Он позволит "непрерывно наблюдать за объектами, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз в иракских казарм, в которых размещаются американские войска".

Хотя Kanopus-V продается для гражданского использования, лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по сделке. Сообщается, этой весной российские эксперты отправились в Иран, чтобы помочь научить бригады, которые будут управлять спутником с недавно построенного объекта недалеко от Караджа к западу от Тегерана. По сообщению WP, на спутнике будет установлено российское оборудование, "включая камеру с разрешением 1,2 метра, что является значительным улучшением по сравнению с нынешними возможностями Ирана, но все же далеко не по качеству, что достигается американскими спутниками-шпионами".

Сообщение было опубликовано за несколько дней до встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве, а также в связи с тем, что Иран и США ведут непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, призванной ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

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