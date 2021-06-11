Коллектив представил песню для ремейка всемирно известного сериала.

Известная украинская группа KAZKA выпустила саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко" — адаптации всемирно известного колумбийского формата Betty la fea или Ugly Betty.

Так, 11 июня, состоялась премьера новой песни коллектива "Красива серцем".

"Красивая сердцем" — песня-эксперимент для группы, ведь здесь манера пения фронтвумен Александры Зарицкой отличается от привычного звучания, как и сама музыка. Слушатель сталкивается с совершенно новым форматом, но все это объединяет привычную гармонию и звуки сопилки Дмитрия Мазуряка. У слушателя возникает ощущение единения с музыкой, с собой и окружающим миром, что также является одним из месседжей сериала.

"Идея и песня мне понравились сразу! Ведь я, как и каждая девушка, ощущаем сходство истории главной героини сериала с собственной жизнью. Неважно какой внешности человек и чем он занимается – мы часто сталкиваемся с буллингом, объективизацией и неприятием себя. Я хочу, чтобы эта песня вдохновляла, заряжала эмоциями и силами, а основное – давала веру в себя. Ведь главное – быть красивым сердцем и иметь чистые мысли, а все остальное условности", — отметила Зарицкая.

Заметим, украинская адаптация сериала, которую снимает по заказу 1+1 украинская кинокомпания "Кінороб", будет отличаться от оригинального формата. Она покажет реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы. В сериале затронут вопрос моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в Сети и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала "Моя улюблена Страшко" собственным примером покажет, что красота — это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут — доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним — меняется и героиня.

Напомним, на днях появились первые кадры с главной героиней сериала "Моя улюблена Страшко". На экраны вышел тизер проморолика.

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