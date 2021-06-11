Новые санкции ЕС против режима Лукашенко будут касаться более 70 человек — Bloomberg

В частности, под ограничения попадут лояльные к режиму чиновники и депутаты.

СМИ узнали, против кого из окружения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко направит новые ограничения Евросоюз.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 июня.

Санкции коснутся более 70 человек, пишет агентство Bloomberg. Под ограничения попадут прокуроры и судьи, причастные к массовым осуждений протестующих, а также лояльные к режиму чиновники, депутаты, правоохранители и компании, поддерживающие Лукашенко. Этим людям запретят въезд на территорию ЕС, а компаниям заблокируют активы.

Расширить санкции против режима Лукашенко Брюссель решил после принудительной посадки Минском европейского лайнера и ареста журналиста Романа Протасевича и его девушки. Ранее ЕС ввел санкции против белорусских властей за репрессии против протестующих, которые не признали нелегитимным выборов президента.

Новости мира: СМИ узнали, против кого из окружения Лукашенко ЕС направит новые санкции

Напомним, американское правительство отменило действие Генеральной лицензии, приостанавливала санкции против девяти белорусских государственных предприятий. США возобновляют действие санкций против девяти государственных предприятий, "которые финансируют режим Лукашенко:" Белорусский Нефтяной торговый дом "," Белнефтехим "и" Белнефтехим США ", ОАО" Белшина ", ОАО" Гродно Азот ", ОАО" Гродно Химволокно ", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк Стекловолокно".

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