Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении Беларуси

Ограничения заменят санкционный пакет, утвержденный еще 15 лет назад.

Новые санкции против Беларуси США введут в ближайшее время.

Об этом сообщила госпожа посол США в Беларуси Джули Фишер во время комитетских слушаний в Сенате, рассказали в ТСН.Ранок 10 июня.

По словам Фишер, ограничения заменят санкционный пакет, утвержденный еще 15 лет назад. Амбасадор отметила, 70% белорусской экономики находятся в государственной собственности, а потому санкции будут эффективными для поражения режима Лукашенко.

Также читайте Санкции ЕС в отношении белорусских авиакомпаний начали действовать: запрещено летать в 27 стран

"Дополнительные санкции будут и будут вскоре. Накладывая визовые ограничения, Государственный департамент четко дал понять: лица, ответственные за подавление белорусской демократии, не приветствуются в Соединенных Штатах", — отметила она.

На сенатские слушания пригласили и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Она убеждена: санкции — это единственный действенный инструмент, который боится самопровозглашенный президент.

Новости мира: США введут новые санкции против Беларуси

В свою очередь, амбасадорк Соединенных Штатов Америки выразила обеспокоенность тем, насколько быстро Лукашенко сдает суверенитет Беларуси Путину. Единственный его мотив сейчас — удержать власть. Именно поэтому он уже даже не контролирует накопление российских войск у себя дома, сказала она.

Напомним, американское правительство отменило действие Генеральной лицензии, приостанавливала санкции против девяти белорусских государственных предприятий. США возобновляют действие санкций против девяти государственных предприятий, "которые финансируют режим Лукашенко:" Белорусский Нефтяной торговый дом "," Белнефтехим "и" Белнефтехим США ", ОАО" Белшина ", ОАО" Гродно Азот ", ОАО" Гродно Химволокно ", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк Стекловолокно".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку