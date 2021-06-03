США возобновили санкции против государственных предприятий Беларуси

Ограничения касаются девяти предприятий.

Американское правительство отменило действие Генеральной лицензии, что приостанавливала санкции против девяти белорусских государственных предприятий.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, которая появилась в его Twitter.

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Свое решение Вашингтон объясняет ухудшением ситуации с правами человека из-за действий режима Александра Лукашенко.

"Действия имеют последствия. В результате постоянного игнорирования режимом Лукашенко прав человека США отменили разрешение на ведение бизнеса с девятью белорусскими государственными предприятиями. Эскалация режимом репрессивной тактики не останется без ответа", — отметил главный Блынкен.

США возобновляют действие санкций против девяти государственных предприятий, которые финансируют режим Лукашенко: "Белорусский Нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и "Белнефтехим США", ОАО "Белшина", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Гродно Химволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк Стекловолокно" .

"Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее продолжение (льготного периода для девяти предприятий РБ по Генеральному лицензией — ред.) Будет несовместимым с положениями Акта о демократии Беларуси, а также американскими ценностями", — отметили в Госдепе.

Как сообщалось, Минфин США сообщил, что восстановит санкции против Беларуси из-за ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Отмечается, что ограничения коснутся девяти государственных предприятий, в частности "промышленных компаний и платформы для торговли нефтью».

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