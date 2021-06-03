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США возобновили санкции против государственных предприятий Беларуси

США возобновили санкции против государственных предприятий Беларуси

Associated Press

Ограничения касаются девяти предприятий.

Американское правительство отменило действие Генеральной лицензии, что приостанавливала санкции против девяти белорусских государственных предприятий.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, которая появилась в его Twitter.

Свое решение Вашингтон объясняет ухудшением ситуации с правами человека из-за действий режима Александра Лукашенко.

"Действия имеют последствия. В результате постоянного игнорирования режимом Лукашенко прав человека США отменили разрешение на ведение бизнеса с девятью белорусскими государственными предприятиями. Эскалация режимом репрессивной тактики не останется без ответа", — отметил главный Блынкен.

США возобновляют действие санкций против девяти государственных предприятий, которые финансируют режим Лукашенко: "Белорусский Нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и "Белнефтехим США", ОАО "Белшина", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Гродно Химволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк Стекловолокно" .

"Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее продолжение (льготного периода для девяти предприятий РБ по Генеральному лицензией — ред.) Будет несовместимым с положениями Акта о демократии Беларуси, а также американскими ценностями", — отметили в Госдепе.

Как сообщалось, Минфин США сообщил, что восстановит санкции против Беларуси из-за ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Отмечается, что ограничения коснутся девяти государственных предприятий, в частности "промышленных компаний и платформы для торговли нефтью».

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