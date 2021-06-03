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США поновили санкції проти державних підприємств Білорусі

США поновили санкції проти державних підприємств Білорусі

Associated Press

Обмеження стосуються дев'яти підприємств.

Американський уряд скасував дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яка з'явилася у його Twitter.

Своє рішення Вашингтон пояснює погіршенням ситуації з правами людини через дії режиму Олександра Лукашенка.

"Дії мають наслідки. У результаті постійного ігнорування режимом Лукашенка прав людини США скасували дозвіл на ведення бізнесу з дев'ятьма білоруськими державними підприємствами. Ескалація режимом репресивної тактики не залишиться без відповіді", - наголосив головний Блынкен.

 США поновлюють дію санкцій проти дев’яти державних підприємств, "які фінансують режим Лукашенка: "Білоруський Нафтовий торговий дім", "Белнафтохім" та "Белнафтохім США", ВАТ "Белшина", ВАТ "Гродно Азот", ВАТ "Гродно Хімволокно", ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Нафтан" та ВАТ "Полоцьк Скловолокно".

"З огляду на різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, уряд США вирішив, що подальше продовження (пільгового періоду для дев’яти підприємств РБ за Генеральною ліцензією – ред.) буде несумісним із положеннями Акту про демократію Білорусі, а також американськими цінностями",- зауважили в Держдепі.

Як повідомлялося, Мінфін США повідомив, що відновить санкції проти Білорусі через арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича. Зазначається, що обмеження торкнуться дев'яти державних підприємств, зокрема "промислових компаній і платформи для торгівлі нафтою".

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