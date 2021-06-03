США поновили санкції проти державних підприємств Білорусі

Обмеження стосуються дев'яти підприємств.

Американський уряд скасував дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яка з'явилася у його Twitter.

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Своє рішення Вашингтон пояснює погіршенням ситуації з правами людини через дії режиму Олександра Лукашенка.

"Дії мають наслідки. У результаті постійного ігнорування режимом Лукашенка прав людини США скасували дозвіл на ведення бізнесу з дев'ятьма білоруськими державними підприємствами. Ескалація режимом репресивної тактики не залишиться без відповіді", - наголосив головний Блынкен.

США поновлюють дію санкцій проти дев’яти державних підприємств, "які фінансують режим Лукашенка: "Білоруський Нафтовий торговий дім", "Белнафтохім" та "Белнафтохім США", ВАТ "Белшина", ВАТ "Гродно Азот", ВАТ "Гродно Хімволокно", ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Нафтан" та ВАТ "Полоцьк Скловолокно".

"З огляду на різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, уряд США вирішив, що подальше продовження (пільгового періоду для дев’яти підприємств РБ за Генеральною ліцензією – ред.) буде несумісним із положеннями Акту про демократію Білорусі, а також американськими цінностями",- зауважили в Держдепі.

Як повідомлялося, Мінфін США повідомив, що відновить санкції проти Білорусі через арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича. Зазначається, що обмеження торкнуться дев'яти державних підприємств, зокрема "промислових компаній і платформи для торгівлі нафтою".

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