Рада ухвалила перший з чотирьох законів про податкову амністію

Осіб, що подали добровільну декларацію, звільнять від штрафних санкцій за порушення валютного законодавства.

Верховна Рада ухвалила перший із чотирьох законів про податкову амністію, поданих за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Про це інформує пресслужба парламенту.

У другому читанні "за" проголосували 255 народних депутатів.

Документ вносить зміни до закону "Про валюту і валютні операції". Його мета — забезпечити проведення одноразового добровільного декларування фізичними особами своїх статків для їхньої легалізації.

Закон пропонує не поширювати на фізичних осіб, які подали зазначену декларацію, норму закону "Про валюту і валютні операції".

Осіб, що подали добровільну декларацію, звільнять від штрафних санкцій за порушення валютного законодавства або нормативно-правових актів НБУ з питань валютного регулювання та контролю.

Нардепи переконані, що закон:

створить стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування,

підвищить ефективність протидії розмиванню податкової бази,

залучить в економіку України додаткові ресурси,

збільшить бюджетні надходження.

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