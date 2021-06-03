Рада приняла первый из четырех законов о налоговой амнистии

Лиц, подавших добровольную декларацию, освободят от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства.

Верховная Рада приняла первый из четырех законов о налоговой амнистии, поданных по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Во втором чтении "за" проголосовали 255 народных депутатов.

Документ вносит изменения в закон "О валюте и валютных операциях". Его цель — обеспечить проведение одноразового добровольного декларирования физическими лицами своих доходов для их легализации.

Закон предлагает не распространять на физических лиц, подавших указанную декларацию, положения "О валюте и валютных операциях".

Лиц, подавших добровольную декларацию, освободят от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства или нормативных правовых актов НБУ по вопросам валютного регулирования и контроля.

Нардепы убеждены, что закон:

создаст стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения,

повысит эффективность противодействия размыванию налоговой базы,

привлечет в экономику Украины дополнительные ресурсы,

увеличит бюджетные поступления.

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