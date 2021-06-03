Лиц, подавших добровольную декларацию, освободят от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства.
Верховная Рада приняла первый из четырех законов о налоговой амнистии, поданных по инициативе президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Во втором чтении "за" проголосовали 255 народных депутатов.
Документ вносит изменения в закон "О валюте и валютных операциях". Его цель — обеспечить проведение одноразового добровольного декларирования физическими лицами своих доходов для их легализации.
Закон предлагает не распространять на физических лиц, подавших указанную декларацию, положения "О валюте и валютных операциях".
Лиц, подавших добровольную декларацию, освободят от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства или нормативных правовых актов НБУ по вопросам валютного регулирования и контроля.
Нардепы убеждены, что закон:
- создаст стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения,
- повысит эффективность противодействия размыванию налоговой базы,
- привлечет в экономику Украины дополнительные ресурсы,
- увеличит бюджетные поступления.
Ранее стало известно, будут ли наказывать тех, кто сбережения не обнародует, сколько украинцам придется заплатить за детенизацию кровных.