Сполучені Штати готують нові санкції щодо Білорусі

Обмеження замінять санкційний пакет, затверджений ще 15 років тому.

Нові санкції проти Білорусі Сполучені Штати Америки запровадять уже найближчим часом.

Про це повідомила пані посол США у Білорусі Джулі Фішер під час комітетських слухань у Сенаті, розповіли у ТСН.Ранок 10 червня.

За словами Фішер, обмеження замінять санкційний пакет, затверджений ще 15 років тому. Амбасадорка зазначила, 70% білоруської економіки перебувають у державній власності, а тому санкції будуть дієвими для ураження режиму Лукашенка.

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"Додаткові санкції будуть і будуть невдовзі. Накладаючи візові обмеження, Державний департамент чітко дав зрозуміти: особи, відповідальні за придушення білоруської демократії, не вітаються у Сполучених Штатах", - зауважила вона.

На сенатські слухання запросили і лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську. Вона переконана: санкції - це єдиний дієвий інструмент, якого боїться самопроголошений президент.

Новини світу: США запровадять нові санкції проти Білорусі

Своєю чергою, амбасадорка Сполучених Штатів Америки висловила занепокоєння тим, наскільки швидко Лукашенко здає суверенітет Білорусі Путіну. Єдиний його мотив нині - утримати владу. Саме тому він вже навіть не контролює накопичення російських військ у себе вдома, сказала вона.

Нагадаємо, американський уряд скасував дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств. США поновлюють дію санкцій проти дев’яти державних підприємств, "які фінансують режим Лукашенка: "Білоруський Нафтовий торговий дім", "Белнафтохім" та "Белнафтохім США", ВАТ "Белшина", ВАТ "Гродно Азот", ВАТ "Гродно Хімволокно", ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Нафтан" та ВАТ "Полоцьк Скловолокно".

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