Нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка стосуватимуться понад 70 осіб - Bloomberg

Зокрема, під обмеження потраплять лояльні до режиму урядовці та депутати.

ЗМІ дізналися, проти кого з оточення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка спрямує нові обмеження Євросоюз.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 червня.

Санкції стосуватимуться понад 70 людей, пише агентство Bloomberg. Під обмеження потраплять прокурори та судді, причетні до масових засуджень протестувальників, а також лояльні до режиму урядовці, депутати, правоохоронці і компанії, що підтримують Лукашенка. Цим людям заборонять в'їзд на територію ЄС, а компаніям заблокують активи.

Розширити санкції проти режиму Лукашенка Брюссель вирішив після примусової посадки Мінськом європейського лайнера та арешту журналіста Романа Протасевича і його дівчини. Раніше ЄС запровадив санкції проти білоруської влади за репресії проти протестувальників, які не визнали нелегітимних виборів президента.

Новини світу: ЗМІ дізналися, проти кого з оточення Лукашенка ЄС спрямує нові санкції

Нагадаємо, американський уряд скасував дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств. США поновлюють дію санкцій проти дев’яти державних підприємств, "які фінансують режим Лукашенка: "Білоруський Нафтовий торговий дім", "Белнафтохім" та "Белнафтохім США", ВАТ "Белшина", ВАТ "Гродно Азот", ВАТ "Гродно Хімволокно", ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Нафтан" та ВАТ "Полоцьк Скловолокно".

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