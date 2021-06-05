"Будет больно Лукашенко": Кулеба отреагировал на приглашение боевиков "ЛНР" в Беларусь

Лукашенко разрешил боевикам допросить задержанного журналиста Романа Протасевича.

Своими действиями Александр Лукашенко толкает Украину к тому, чтобы она реагировала на его действия.

Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1" прокомментировал слова Лукашенко об ожиданиях боевиков "ЛНР" в Беларуси.

Министр отметил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, а потому будет "действовать взвешенно".

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду закидовать угрозы, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких", — подчеркнул он.

Сейчас дитломатичних каналов между Украиной и Беларусью нет, заметил Кулеба. "У нас есть посольство. Есть их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко", — заявил глава украинского МИД.

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Как сообщалось, Верховная Рада 3 июня приняла заявление по инциденту с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которых арестовали.

Кроме того, Лукашенко позволил боевикам "ЛНР" приехать в Беларусь для допроса незаконно задержанного бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA.

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