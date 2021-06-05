К Зеленскому пришли представители ЛГБТ-сообществ: чего они хотят

Возле Офиса президента митингуют несколько десятков человек.
Возле Офиса президента сегодня, 5 июня, проходит акция ЛГБТ-сообществ. Там митингуют несколько десятков человек с плакатами и разноцветными флагами.
Об этом сообщает телеграмм-канал PavlovskyNews.
Активисты пришли поддержать введение закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".
Кроме того, через два ряда ограждений и границы полиции расположился немногочисленный митинг противников закона 5488 о дискриминации.
Сейчас под ОП все спокойно. Порядок обеспечивают полиция и Нацгвардия.
Напомним, сегодня, 5 июня, центр Киева перекрыли для движения наземного транспорта. От 09:00 до 18:00 в столице пройдет "Всеукраинский велодень».