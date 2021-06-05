К Зеленскому пришли представители ЛГБТ-сообществ: чего они хотят

Возле Офиса президента митингуют несколько десятков человек.

Возле Офиса президента сегодня, 5 июня, проходит акция ЛГБТ-сообществ. Там митингуют несколько десятков человек с плакатами и разноцветными флагами.

Также читайте Здание Еврокомиссии подсветили цветами ЛГБТ

Об этом сообщает телеграмм-канал PavlovskyNews.

Активисты пришли поддержать введение закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".

Кроме того, через два ряда ограждений и границы полиции расположился немногочисленный митинг противников закона 5488 о дискриминации.

Сейчас под ОП все спокойно. Порядок обеспечивают полиция и Нацгвардия.

Напомним, сегодня, 5 июня, центр Киева перекрыли для движения наземного транспорта. От 09:00 до 18:00 в столице пройдет "Всеукраинский велодень».

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку