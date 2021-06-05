До Зеленського прийшли представники ЛГБТ-спільнот: чого вони хочуть

Біля Офісу президента мітингують кілька десятків осіб.

Біля Офісу президента сьогодні, 5 червня, відбувається акція ЛГБТ-спільнот. Там мітингують кілька десятків осіб з плакатами і різнокольоровими прапорами.

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Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Активісти прийшли підтримати введення закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації".

Окрім того, через два ряди огорож і кордону поліції розташувався нечисленний мітинг противників закону 5488 про дискримінацію.

Наразі під ОП все спокійно. Порядок забезпечують поліція і Нацгвардія.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, центр Києва перекрили для руху наземного транспорту. Від 09:00 до 18:00 у столиці проходитиме "Всеукраїнський велодень".

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