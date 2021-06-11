На закарпатских долинах обильно зацвели нарциссы и горечавки

На Раховщине цветы покрыли подножие горы.

У подножия горы Близница, что в Раховском районе Закарпатья, обильно зацвели нарциссы и горечавки.

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Как говорится в выпуске Сниданок с 1+1, нарцисс узколистный распространен в Альпах, на Балканах i в Карпатах на высотах от 900 до 2 тысяч метров над уровнем моря.

Кроме нарцисса узколистного долины покрылись символом Альп — цветком горечавки. Ее, символически изображенную, можно часто увидеть в узорах карпатских вышиванок, ведь наши предки почитали растение — использовали как эффективное средство от желудочных заболеваний, для лечения ушибов, судом и от укусов ядовитых животных.

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