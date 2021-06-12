Пышногрудая девушка Дамиано Давида в белье вызвала фурор в Сети

Модель поделилась пикантным фото.

Итальянская модель и девушка фронтмена Måneskin Дамиано Давида, Джорджия Солери вызвала фурор в Сети своим эротическим фото.

На странице в Instagram 25-летняя красавица опубликовала пикантную черно-белую фотографию. На снимке избранница звезды "Евровидения-2021" предстала в изысканном нижнем белье и легком халатике. Солери засветила пышную грудь и плоский животик.

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instagram.com/giorgiasoleri_

"Проснулась вот такой (да, поверь в это, Джорджия)" — написала модель.

Фолловеры Джорджии не смогли пройти мимо горячего контента. Пользователи не скупились на комплименты в комментариях и отметили, что Давид — счастливчик.

Божественная

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Напомним, на днях папарацци застукали солиста Måneskin Дамиано Давида с его девушкой-красавицей. Влюбленные совершили редкий выход на публику.

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