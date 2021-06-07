Папарацци застукали солиста Måneskin Дамиано Давида с его девушкой-красавицей

Влюбленные совершили редкий выход на публику.

Финал "Евровидения-2021" отгремел еще несколько недель назад, впрочем, разговоры о солисте группы-победителя Måneskin Дамиано Давиде не утихают.

На Instagram-страницу рок-звезды подписались более 3 млн фанов, среди которых куча девушек. Несмотря на то, что артист встречается с аппетитной моделью Джорджией Солери, фанатки отказываются верить, что сердце кумира занято. Пользователи пишут в комментариях, что на самом деле пара больше не вместе.

Впрочем, на днях папарацци застукали Дамиано и Джорджию во время прогулки по Риму. Влюбленные посетили вместе кафе. На редких снимках, которые появились в Сети, Давид появился в клетчатом костюме, а его избранница — в белом платье.

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Заметим, Дамиано и Джорджия обычно не появляются вместе на публике, они редко делятся общими фотографиями в Сети и скрывают личную жизнь от любопытных глаз. Впрочем, пара вместе уже 4 года. Говорят, влюбленные помолвлены.

Напомним, недавно заплаканная девушка солиста Måneskin рассказала о своей редкой болезни половых органов. Девушка долгое время страдает вульводинией.

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