Пишногруда дівчина Даміано Давида у спідньому спричинила фурор в Мережі

Модель поділилася пікантним фото.
Італійська модель та дівчина фронтмена Måneskin Даміано Давида, Джорджія Солері спричинила фурор в Мережі своїм еротичним фото.
На сторінці в Instagram 25-річна красуня опублікувала пікантну чорно-білу світлину. На знімку обраниця зірки "Євробачення-2021" постала у вишуканому спідньому та легкому халатику. Солері засвітила пишні груди та плаский животик.
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"Прокинулася ось такою (так, повір у це, Джорджіє)" – написала модель.
Фоловери Джорджії не змогли пройти повз гарячого контенту. Юзери не скупилися на компліменти в коментарях та зазначили, що Давид – щасливчик.
- Божественна
- Оце так пощастило Давиду
- Ти зійшла з Олімпа?
- Які форми
Нагадаємо, днями папараці заскочили соліста Måneskin Даміано Давида з його дівчиною-красунею. Закохані здійснили рідкісний вихід на публіку.