Місце зустрічі Зеленського і Путіна поки не обговорюється — Кулеба

"До географії ще не дійшли", — заявили в українському МЗС.

Місце зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна поки не обговорюється, але йдуть переговори про можливу її порядку.

Про це заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Україна-24".

"Місце зустрічі президента Путіна і Зеленського не обговорюється. Є певні контакти й спроби узгодити порядок денний, але до географії ще не дійшли", — сказав він.

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Водночас, на думку глави МЗС України, організувати зустріч двох лідерів буде "надзвичайно складно". При цьому Кулеба додав, що Україна не пошкодує ніяких сил для її організації, якщо побачить, що на зустрічі можливо буде розв'язати питання припинення військового конфлікту на Донбасі.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський пропонує як місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним — Ватикан. На думку Зеленського, зустріч обов'язково відбудеться, адже без неї досягти миру на Донбасі неможливо.

Як повідомлялося, в своєму відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори, які можуть статися і на Донбасі.

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