13 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день был освобожден Мариуполь от пророссийских террористов.

Какой сегодня день

13 июня — Международный день распространения информации о альбинизме, День швейной машины, День освобождения Мариуполя от пророссийских террористов.

Международный день распространения информации о альбинизм

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2014 года. Она призывает государства принимать действенные меры по ликвидации любых видов дискриминации людей, страдающих альбинизмом. А также инициировать проведение мероприятий в сфере образования и повышения информированности общественности об этом заболевании.

Согласно мировой статистике, на 20 тысяч детей рождается один ребенок с альбинизмом — частичным или полным отсутствием пигмента меланина. Люди-альбиносы имеют очень светлую кожу, белокурые волосы и ресницы.

Фото: opensocietyfoundations.imgix.net

День швейной машинки

Ежегодно 13 июня отмечается День швейной машинки. Именно в этот день в 1790 году английский изобретатель Томас Сейнт запатентовал конструкцию первой швейной машинки, правда его изобретение не получил широкого распространения. Через 80 лет Уильям Ньютон Уилсон нашел рисунки и чертежи Сейнта в Лондонском патентном бюро и построил рабочую модель швейной машинки, которая сейчас принадлежит Лондонскому музею науки.

День освобождения Мариуполя от пророссийских террористов

На рассвете 13 июня 2014 года началась активная фаза штурма Мариуполя. Штаб-квартиру боевиков зачищали бойцы батальона "Азов". Кроме них Мариуполь освобождали две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада Национальной гвардии и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Бой продолжался несколько часов. Освобождение Мариуполя стало переломным моментом в ходе российско-украинской войны и помешало дальнейшей оккупации Украины.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Борис, Николай, Филипп, Роман, Кристина, Герман.

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Какой православный (христианский) праздник сегодня

13 июня — День Еремея Розпрягальника.

Еремей Розпрягальник

Еремей Розпрягальник был одним из 70 апостолов. Он занимал должность епископа и претерпел множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру. Обладал даром исцеления и предсказания.

Однако мучеником он не является, поскольку умер своей смертью.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день заканчивали все посевные работы и распрягали лошадей.

В этот день принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать.

Приметы:

Сильная роса — к солнечному дню.

Вечером нет росы — завтра будет дождь.

Кукушка кукует — на хорошую погоду.

Сон с 12 на 13 июня пустой.

В этот день слушали кукушку. Если она кует тихо и редко, значит погода в ближайшие дни будет плохой.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя сегодня запрягать лошадей и нельзя ездить на них.

Не стоит планировать длительные поездки и важные дела на этот день.

Что произошло в этот день

1892 — в Киеве запущен для пассажиров первый в Российской империи электрический трамвай

1895 — во Французской республике прошли первые в мире автомобильные гонки. Средняя скорость автомобилей составляла 24 км/ч.

1919 — возле с. Луквица (Прислоп) на Франковщине польский комендант Подвысоцкий и польские воины без следствия и суда расстреляли государственного секретаря (министра) земельных дел ЗУНР Михаила Мартынца и 10 работников министерства, которые направлялись в Чехословакию.

1971 — газета "Нью-Йорк Таймс" начала публикацию документов Пентагона об истории вмешательства США во вьетнамскую войну.

1983 — на рынок в США поступил первый серийный мобильный телефон. Устройство под названием "Dynatac 8000x" производства компании "Motorola" весил почти 800 г, а его длина составляла 33 см.

1983 — американский космический зонд "Пионер-10" пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинул пределы Солнечной системы.

2014 — украинские войска освободили город Мариуполь от пророссийских террористов

Кто родился в этот день

1874 — Марко Черемшина (Иван Семанюк), украинский писатель и общественный деятель.

1886 — Иван Вовчук, украинский военный деятель, командир сотен УПА "Львы II" и "Львы III".

1889 — Мирослав Рипецкий, священник УГКЦ, капеллан УГА, общественный деятель, неутомимый и бесстрастный борец за права и инициатор возрождения УГКЦ на территории Польши, за что осужден польским судом на трехлетнее заключение, 10 лет был единственным украинским священником в Восточной Пруссии (Мазурах )

1918 — Брайан Артур Селлика, британский анестезиолог.

1943 — Малком Макдауэлл (настоящее имя Малком Джон Тейлор), английский киноактер ( "Цареубийца").

1951 — Стеллан Скарсгорд, шведский и американский актер.

1953 — Тим Аллен, американский актер.

1958 — Сергей Маковецкий, актер ( "Наш американский Боря", "Троцкий", "Операция С Новым годом").

1986 — Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен, американские актрисы-близнецы.

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