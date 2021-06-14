14 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.
Что празднуют в этот день
Всемирный день донора крови
58-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 2005 года приняла резолюцию об учреждении Всемирного дня донора крови. В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.
Цель этого дня — отметить заслуги и поблагодарить доноров, а также призвать других становиться донорами и таким образом спасать жизни других.
Международный день блогера
Международный день блогера отмечается ежегодно 14 июня. Этот неофициальный праздник был создан для того, чтобы сблизить любителей ведения интернет-дневников из разных стран мира.
Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Решение о том, что блогерам нужен свой день приняли полсотни любителей ведения интернет-дневников из более 40 стран мира.
Первым блогом считается страница создателя Всемирной паутины Тима Бернерс-Ли, где он публиковал новости начиная с 1992 года. А в 1999 году был запущен веб-сервис Blogger, который стал первым в мире бесплатной блог-платформой, на которой можно было вести свой интернет-дневник без знаний в программировании.
Кто сегодня отмечает именины
День ангела (именины) сегодня празднуют: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.
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Какой православный (христианский) праздник сегодня
14 июня — Преподобного Агапита Печерского
Агапит Печерский — монах Киево-Печерской лавры, известный как целитель тяжелых заболеваний. Жил во второй половине XI века. Лечил людей с помощью молитвы, в частности, Владимира Мономаха. Был прозван "безмездником", поскольку не брал за лечение платы.
Погребен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Канонизирован православной церковью как преподобный.
Приметы и традиции
Традиции:
- В этот день верующие чтят память двух святых: Устина Философа и Устина Римского. В народе этот день называли Устиновым днем. Женщины в этот день должны быть рядом со своими мужьями, чтобы жить в браке и не расставаться.
- Также часто в этот день ходят в лес за целебными травами.
- О человеке, который родился 14 июня, говорили, что его защищает дерево инжир. Рожденные этого числа являются невероятно сильными личностями, независимыми в своих взглядах, образованными и талантливыми. Отличаются те, кто родился 14 июня, щедростью. Любят, чтобы все в жизни шло по плану, придуманному только ими, из-за чего часто испытывают разочарование и апатию.
Приметы:
- Бледное солнце — к вечеру будут дожди.
- Дождливый и пасмурный день — к урожаю льна и конопли.
- Если небо хмурится, а цветки лютика раскрылись, то дождя не будет.
- Лебеди вечером раскричались — к дождю.
Что нельзя делать сегодня
- Сон с 13 на 14 июня исполнится тогда, когда вы о нем забудете. Поэтому не вспоминайте об увиденном.
- В этот день девушкам нежелательно расплетать косы и носить распущенные волосы.
- Не стоит лениться и нельзя употреблять алкоголь.
- Считалось, что 14 июня нельзя работать на огороде, иначе вскоре случится пожар. Поэтому так в народе говорят: "На Устина не городи забор".
14 июня в истории
- 1783 — на берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Маккензи основал первую в Крыму русский военно-морскую базу, через год на желание Екатерины IIназвану Севастополем.
- 1834 — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получил патент на наждачную бумагу.
- 1995 — отряд чеченских бойцов во главе с Шамилем Басаевым захватил больницу в городе Буденновске (Ставропольский край), с целью заставить власти РФ прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры.
- 1997 — на аукционе "Сотби" в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов "Бэтмен" (1939) продали за $ 68500.
- 2014 — возле Луганского аэропорта боевики ЛНР сбили самолет Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 военных, находившихся на борту.
- 2017 — в Лондоне занялся 27 этажный дом 12 человек погибли около 80 человек ранены, другие пропали без вести
Кто из знаменитостей родился в этот день
- 1807 — Сошенко Иван Максимович — украинский художник и педагог; один из ближайших друзей Тараса Шевченко, принимал активное участие в его освобождении от крепостной зависимости
- 1811 — Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница ( «Хижина дяди Тома".
- 1819 — Софрон Витвицкий, писатель, этнограф.
- 1868 — Ландштайнер Карл, британский иммунолог, открыватель основных групп крови человека и резус-фактора крови, лауреат Нобелевской премии (1930) в области медицины и физиологии.
- 1891 — Евгений Коновалец, полковник Армии УНР, комендант корпуса Сечевых стрельцов, комендант УВО, председатель Провода Украинских Националистов.
- 1922 — Владимир Леник, украинский общественный деятель, издатель, публицист, мемуарист, архивист.
- 1928 — Эрнесто Че Гевара (Эрнесто Гевара де ла Серна), аргентинский революционер.
- 1946 год — Дональд Трамп, американский предприниматель и политик; 45-й президент США (2016).
- 1954 — Валерий Сушкевич, украинский политик и общественный деятель.
- 1956 — Елена Сафонова, советская актриса ( "Зимняя вишня", "Такси-блюз").
- 1961 — Бой Джордж (Джордж О'Дауд), английский рок-певец.