14 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.

Что празднуют в этот день

Всемирный день донора крови

58-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 2005 года приняла резолюцию об учреждении Всемирного дня донора крови. В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Цель этого дня — отметить заслуги и поблагодарить доноров, а также призвать других становиться донорами и таким образом спасать жизни других.

Международный день блогера

Международный день блогера отмечается ежегодно 14 июня. Этот неофициальный праздник был создан для того, чтобы сблизить любителей ведения интернет-дневников из разных стран мира.

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Решение о том, что блогерам нужен свой день приняли полсотни любителей ведения интернет-дневников из более 40 стран мира.

Первым блогом считается страница создателя Всемирной паутины Тима Бернерс-Ли, где он публиковал новости начиная с 1992 года. А в 1999 году был запущен веб-сервис Blogger, который стал первым в мире бесплатной блог-платформой, на которой можно было вести свой интернет-дневник без знаний в программировании.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.

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Какой православный (христианский) праздник сегодня

14 июня — Преподобного Агапита Печерского

Агапит Печерский — монах Киево-Печерской лавры, известный как целитель тяжелых заболеваний. Жил во второй половине XI века. Лечил людей с помощью молитвы, в частности, Владимира Мономаха. Был прозван "безмездником", поскольку не брал за лечение платы.

Погребен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Канонизирован православной церковью как преподобный.

Приметы и традиции

Традиции:

В этот день верующие чтят память двух святых: Устина Философа и Устина Римского. В народе этот день называли Устиновым днем. Женщины в этот день должны быть рядом со своими мужьями, чтобы жить в браке и не расставаться.

Также часто в этот день ходят в лес за целебными травами.

О человеке, который родился 14 июня, говорили, что его защищает дерево инжир. Рожденные этого числа являются невероятно сильными личностями, независимыми в своих взглядах, образованными и талантливыми. Отличаются те, кто родился 14 июня, щедростью. Любят, чтобы все в жизни шло по плану, придуманному только ими, из-за чего часто испытывают разочарование и апатию.

Приметы:

Бледное солнце — к вечеру будут дожди.

Дождливый и пасмурный день — к урожаю льна и конопли.

Если небо хмурится, а цветки лютика раскрылись, то дождя не будет.

Лебеди вечером раскричались — к дождю.

Что нельзя делать сегодня

Сон с 13 на 14 июня исполнится тогда, когда вы о нем забудете. Поэтому не вспоминайте об увиденном.

В этот день девушкам нежелательно расплетать косы и носить распущенные волосы.

Не стоит лениться и нельзя употреблять алкоголь.

Считалось, что 14 июня нельзя работать на огороде, иначе вскоре случится пожар. Поэтому так в народе говорят: "На Устина не городи забор".

14 июня в истории

1783 — на берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Маккензи основал первую в Крыму русский военно-морскую базу, через год на желание Екатерины IIназвану Севастополем.

1834 — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получил патент на наждачную бумагу.

1995 — отряд чеченских бойцов во главе с Шамилем Басаевым захватил больницу в городе Буденновске (Ставропольский край), с целью заставить власти РФ прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры.

1997 — на аукционе "Сотби" в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов "Бэтмен" (1939) продали за $ 68500.

2014 — возле Луганского аэропорта боевики ЛНР сбили самолет Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 военных, находившихся на борту.

2017 — в Лондоне занялся 27 этажный дом 12 человек погибли около 80 человек ранены, другие пропали без вести

Кто из знаменитостей родился в этот день

1807 — Сошенко Иван Максимович — украинский художник и педагог; один из ближайших друзей Тараса Шевченко, принимал активное участие в его освобождении от крепостной зависимости

1811 — Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница ( «Хижина дяди Тома".

1819 — Софрон Витвицкий, писатель, этнограф.

1868 — Ландштайнер Карл, британский иммунолог, открыватель основных групп крови человека и резус-фактора крови, лауреат Нобелевской премии (1930) в области медицины и физиологии.

1891 — Евгений Коновалец, полковник Армии УНР, комендант корпуса Сечевых стрельцов, комендант УВО, председатель Провода Украинских Националистов.

1922 — Владимир Леник, украинский общественный деятель, издатель, публицист, мемуарист, архивист.

1928 — Эрнесто Че Гевара (Эрнесто Гевара де ла Серна), аргентинский революционер.

1946 год — Дональд Трамп, американский предприниматель и политик; 45-й президент США (2016).

1954 — Валерий Сушкевич, украинский политик и общественный деятель.

1956 — Елена Сафонова, советская актриса ( "Зимняя вишня", "Такси-блюз").

1961 — Бой Джордж (Джордж О'Дауд), английский рок-певец.

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