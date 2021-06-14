Аппетитная Николь Шерзингер ошарашила секси-фигурой в бикини

Певица похвасталась телом.

Известная американская певица Николь Шерзингер похвасталась фигурой в купальнике.

Солистка группы The Pussycat Dolls снова сиганула на отдых, откуда радует пользователей пикантным контентом. Так, в фотоблоге 42-летняя звезда показала, как наслаждалась отпуском посреди пустыни.

instagram.com/nicolescherzinger

На снимках исполнительница позировала в белом бикини и соломенной шляпе, демонстрируя сексуальное тело.

instagram.com/nicolescherzinger

Вид кумира свел с ума ее фанатов. В комментариях фолловеры писали, что Николь — владелица роскошных форм.

Огонь! Вызывайте пожарных

О Боже мой

Ты всегда вызываешь восхищение

Идеальная фигура!

Напомним, ранее Николь Шерзингер в голубом бикини похвасталась формами на пляже. Певица опубликовала горячие фото с отдыха.

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