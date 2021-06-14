Джонсон поссорился с Макроном на саммите G7 — Telegraph

Макрон якобы заявил, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 12 июня, поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита "Большой семерки" из-за Brexit.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Telegraph.

По данным издания, главу британского правительства возмутило заявление французского лидера о том, что Северная Ирландия не является частью Великобритании.

Отмечается, что Джонсон, выражая свое разочарование "Ирландским протоколом", спросил Макрона, как бы он действовал, если бы сосиски из Тулузы нельзя было перевозить в Париж.

Французский президент назвал это сравнение некорректным, поскольку Париж и Тулуза расположены в одной стране. Так, пишет издание, Макрон "ошибочно предположил, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании".

Позже Джонсон выразил удивление соответствующим комментарием в разговоре с помощниками, а также намекнул на эту ситуацию в разговоре со Sky News, указав, что некоторым лидерам следует "вбить себе в голову", что Великобритания является "единой страной".

Заметим, что после Brexit между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Республикой Ирландия образовалась единая сухопутная граница между Соединенным Королевством и Европейским Союзом.

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Во избежание всплеска ирландского сепаратизма было решено, что на Северную Ирландию продолжат распространяться правила единого европейского рынка, в частности относительно ввоза продукции на территорию блока.

Итак, между Северной Ирландией и остальной Великобритании возникла административная граница, на которой товары проходят проверку. Это решение получило название "Ирландский протокол".

В следующем месяце в Северной Ирландии должны начаться таможенные проверки колбас и другого охлажденного мяса из Великобритании, однако Даунинг-стрит может отказаться от ввоза этих продуктов, опасаясь усиления напряженности в регионе.

Напомним, лидеры G7 впервые за два года встретились вместе. Это первое очное мероприятие с начала пандемии. В британском Корноулле собрались президент США Джо Байден, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Йосихиде Суга, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

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