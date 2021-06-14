Локдаун остается: Великобритания откладывает отмену COVID-ограничений

Ожидалось, что карантин в Великобритании отменят 21 июня.
Правительство Великобритании решило на четыре недели отсрочить отмену карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19.
Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает ВВС.
По данным издания, премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об этом решении в понедельник, 14 июня. После этого в Палате общин состоится голосование по продлению действия локдауна.
Отмечается, что 13 июня в Великобритании зафиксировали 7490 новых случаев заражения COVID-19 и восемь связанных с этим заболеванием смертей. Средний показатель больных за последние семь дней в сравнении с прошлой неделей вырос на 49%.
90% инфекций в Великобритании связывают с так называемым "индийским" штаммом коронавируса (Delta), который считается примерно на 60% больше заразным, чем "британский" вариант (Alpha).
11 июня в Великобритании зафиксировали 8125 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий показатель в стране с 26 февраля.
Ранее ученые призвали правительство Великобритании ускорить введение второй дозы вакцины от COVID-19 и отложить решение об отмене ограничений с 21 июня.