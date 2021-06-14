Локдаун остается: Великобритания откладывает отмену COVID-ограничений

Ожидалось, что карантин в Великобритании отменят 21 июня.

Правительство Великобритании решило на четыре недели отсрочить отмену карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает ВВС.

По данным издания, премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об этом решении в понедельник, 14 июня. После этого в Палате общин состоится голосование по продлению действия локдауна.

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Отмечается, что 13 июня в Великобритании зафиксировали 7490 новых случаев заражения COVID-19 и восемь связанных с этим заболеванием смертей. Средний показатель больных за последние семь дней в сравнении с прошлой неделей вырос на 49%.

90% инфекций в Великобритании связывают с так называемым "индийским" штаммом коронавируса (Delta), который считается примерно на 60% больше заразным, чем "британский" вариант (Alpha).

11 июня в Великобритании зафиксировали 8125 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий показатель в стране с 26 февраля.

Ранее ученые призвали правительство Великобритании ускорить введение второй дозы вакцины от COVID-19 и отложить решение об отмене ограничений с 21 июня.

Также читайте В Великобритании скончался первый вакцинированный от коронавируса мужчина Уильям Шекспир Они утверждали, что впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "B.1.617.2" продолжает распространяться по всей стране, вызывая увеличение количества случаев заболевания. Еще в феврале британский премьер-министр Борис Джонсон представил четырехэтапный план выхода Англии из локдауна. Предполагалось, что все законодательные ограничения социальных контактов будут сняты с 21 июня 2021 года. Недавно сообщалось, что в Великобритании количество случаев так называемого "индийского" штамма COVID-19 "B.1.617.2" за неделю увеличилось более чем в два раза. Новости мира: 100 миллионов доз вакцин от COVID-19 - Британия поможет бедным странам

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