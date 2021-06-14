Апетитна Ніколь Шерзінгер ошелешила сексіфігурою у бікіні

Співачка похизувалася тілом.

Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер похизувалася фігурою в купальнику.

Солістка гурту The Pussycat Dolls знову гайнула на відпочинок, звідки тішить користувачів пікантним контентом. Так, у фотоблогу 42-річна зірка показала, як насолоджувалася відпусткою посеред пустелі.

instagram.com/nicolescherzinger

На знімках виконавиця позувала у білому бікіні та солом’яному капелюсі, демонструючи сексуальне тіло.

instagram.com/nicolescherzinger

Вигляд кумирки звів з розуму її фанатів. У коментарях фоловери писали, що Ніколь – власниця розкішних форм.

Вогонь! Викликайте пожежників

О Боже мій

Ти завжди викликаєш захоплення

Ідеальна фігура!

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер у блакитному бікіні похизувалася формами на пляжі. Співачка опублікувала палкі фото з відпочинку.

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