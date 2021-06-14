Апетитна Ніколь Шерзінгер ошелешила сексіфігурою у бікіні

Співачка похизувалася тілом.
Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер похизувалася фігурою в купальнику.
Солістка гурту The Pussycat Dolls знову гайнула на відпочинок, звідки тішить користувачів пікантним контентом. Так, у фотоблогу 42-річна зірка показала, як насолоджувалася відпусткою посеред пустелі.
На знімках виконавиця позувала у білому бікіні та солом’яному капелюсі, демонструючи сексуальне тіло.
Вигляд кумирки звів з розуму її фанатів. У коментарях фоловери писали, що Ніколь – власниця розкішних форм.
- Вогонь! Викликайте пожежників
- О Боже мій
- Ти завжди викликаєш захоплення
- Ідеальна фігура!
Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер у блакитному бікіні похизувалася формами на пляжі. Співачка опублікувала палкі фото з відпочинку.