Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Апетитна Ніколь Шерзінгер ошелешила сексіфігурою у бікіні

Дата публікації
Перегляди
9
Апетитна Ніколь Шерзінгер ошелешила сексіфігурою у бікіні

instagram.com/nicolescherzinger

Співачка похизувалася тілом.

Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер похизувалася фігурою в купальнику.

Солістка гурту The Pussycat Dolls знову гайнула на відпочинок, звідки тішить користувачів пікантним контентом. Так, у фотоблогу 42-річна зірка показала, як насолоджувалася відпусткою посеред пустелі.

© instagram.com/nicolescherzinger
instagram.com/nicolescherzinger

На знімках виконавиця позувала у білому бікіні та солом’яному капелюсі, демонструючи сексуальне тіло.

© instagram.com/nicolescherzinger
instagram.com/nicolescherzinger

Вигляд кумирки звів з розуму її фанатів. У коментарях фоловери писали, що Ніколь – власниця розкішних форм.

  • Вогонь! Викликайте пожежників
  • О Боже мій
  • Ти завжди викликаєш захоплення
  • Ідеальна фігура!

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер у блакитному бікіні похизувалася формами на пляжі. Співачка опублікувала палкі фото з відпочинку.