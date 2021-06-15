15 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечают Всемирный день ветра.

Какой сегодня день

15 июня — День защиты пожилых людей, Всемирный день ветра.

День защиты пожилых людей

15 июня, решением Генеральной Ассамблеи ООН от 19-го декабря 2011 года отмечается Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. В Украине этот день называют Днем защиты пожилых людей. Его цель — привлечь внимание общества к проблеме предвзятого отношения и злоупотребления в отношении пожилых людей.

По классификации ВОЗ, к категории пожилых людей относятся лица старше 60 лет. Во многих развитых странах мира за последние десятилетия значительно возросла доля пожилых людей.

Всемирный день ветра

15 июня в мире отмечают Всемирный день ветра. Цель этого дня — повышение понимания общества потенциала и неисчерпаемости ветровых ресурсов и положительных эффектов, которые дает использование возобновляемых источников энергии.

В этот день во многих странах проводятся многочисленные мероприятия, которые пропагандируют экологически чистое и возобновляемый источник энергии — ветер.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Дмитрий, Иван, Константин, София, Елена, Мария, Никифор.

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Какой православный (христианский) праздник сегодня

15 июня — святого Никифора, исповедника, преподобного Варлаама.

Преподобный Никифор исповедник

Происходил из знатного рода, получил блестящее светское образование, был видным сановником при дворе императрицы Ирины. В 787 г. святой присутствовал на VII Вселенском Соборе в Никее, где проявил себя ревностным защитником Православия.

В царствование Льва Армянина святитель, как защитник святых икон, был сброшен с престола и сослан на остров Проконнис в Мраморном море. Святитель Никифор 30 лет провел в заключении, терпя нищету, болезни и в 828 г. отошел к Господу.

Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем своего времени, много послужил Церкви и оставил большое духовное наследие — многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день наши предки собирались шумными компаниями на окраине села и общались между собой.

Считалось, что в этот день нужно плести венки из вьюна. Во время работы девушки имели думать о своем будущем. Считалось, что загаданное во время плетения обязательно исполнится.

Приметы:

С утра 15 июня солнце находится как бы в тумане — погода будет тихой и теплой.

Дождь пошел — будет хороший урожай конопли и льна.

Ветер 15 июня с запада дует — в ближайшее время будет похолодание.

Воробьи дерутся — к хорошей погоде ближайшее время.

Что нельзя делать в этот день

Можно в этот день убирать и работать, но шить и прясть запрещено.

Также нельзя купаться в открытых водоемах, стирать и полоскать белье.

Нельзя в этот день ходить в лес, ведь это к беде. Также не следует сегодня устраивать громких празднований.

Что произошло в этот день

1215 — английский король Джон Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей, которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы (первая "неписаной конституции" Англии).

В 1502 году Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

В 1752 году Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

1775 — по приказу Екатерины II в российские войска под командованием генерала Петра Текели разрушили Запорожскую Сечь.

1830 — в Севастополе начался "чумной бунт" матросов, вскоре подавлен войсками.

1834 — открыт Киевский университет.

1844 — Ч. Гудьир запатентовал метод вулканизации резины.

1851 — в Балтиморе молочник Джекоб Фуссель основал первую в мире фабрику по производству мороженого.

1869 — Джон Уэсли терять запатентовал целлулоид.

1924 — руководителем ФБР назначен Эдгара Гувера, который пробыл на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году.

1940 — Красная армия оккупировала Литву.

1954 — был основан союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, проводит престижный европейский клубный футбольный турнир — Лигу чемпионов.

2007 — премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Микита".

2014 — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказала свою эффективность также исторически впервые введена на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола "GoalControl".

Кто родился в этот день

1330 — Эдуард Черный Принц, старший сын короля Эдуарда ИИИ Плантагенета.

1902 — Эрик Эриксон, американский психоаналитик; развил теорию стадиального формирования психосоциальной "групповой идентичности" и параллельно "эгоидентичности".

1941 — Иван Миколайчук, выдающийся украинский актер, сценарист, режиссер.

Иван Миколайчук / Украинская энергетика

1946 — Михаил Хай, кобзарь, кандидат искусствоведения.

1946 — Демис Руссос, греческий спивак.

1972 — Мохник Андрей украинский политический деятель.

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