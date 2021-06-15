15 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечают Всемирный день ветра.
Какой сегодня день
15 июня — День защиты пожилых людей, Всемирный день ветра.
День защиты пожилых людей
15 июня, решением Генеральной Ассамблеи ООН от 19-го декабря 2011 года отмечается Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. В Украине этот день называют Днем защиты пожилых людей. Его цель — привлечь внимание общества к проблеме предвзятого отношения и злоупотребления в отношении пожилых людей.
По классификации ВОЗ, к категории пожилых людей относятся лица старше 60 лет. Во многих развитых странах мира за последние десятилетия значительно возросла доля пожилых людей.
Всемирный день ветра
15 июня в мире отмечают Всемирный день ветра. Цель этого дня — повышение понимания общества потенциала и неисчерпаемости ветровых ресурсов и положительных эффектов, которые дает использование возобновляемых источников энергии.
В этот день во многих странах проводятся многочисленные мероприятия, которые пропагандируют экологически чистое и возобновляемый источник энергии — ветер.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Дмитрий, Иван, Константин, София, Елена, Мария, Никифор.
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Какой православный (христианский) праздник сегодня
15 июня — святого Никифора, исповедника, преподобного Варлаама.
Преподобный Никифор исповедник
Происходил из знатного рода, получил блестящее светское образование, был видным сановником при дворе императрицы Ирины. В 787 г. святой присутствовал на VII Вселенском Соборе в Никее, где проявил себя ревностным защитником Православия.
В царствование Льва Армянина святитель, как защитник святых икон, был сброшен с престола и сослан на остров Проконнис в Мраморном море. Святитель Никифор 30 лет провел в заключении, терпя нищету, болезни и в 828 г. отошел к Господу.
Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем своего времени, много послужил Церкви и оставил большое духовное наследие — многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- В этот день наши предки собирались шумными компаниями на окраине села и общались между собой.
- Считалось, что в этот день нужно плести венки из вьюна. Во время работы девушки имели думать о своем будущем. Считалось, что загаданное во время плетения обязательно исполнится.
Приметы:
- С утра 15 июня солнце находится как бы в тумане — погода будет тихой и теплой.
- Дождь пошел — будет хороший урожай конопли и льна.
- Ветер 15 июня с запада дует — в ближайшее время будет похолодание.
- Воробьи дерутся — к хорошей погоде ближайшее время.
Что нельзя делать в этот день
- Можно в этот день убирать и работать, но шить и прясть запрещено.
- Также нельзя купаться в открытых водоемах, стирать и полоскать белье.
- Нельзя в этот день ходить в лес, ведь это к беде. Также не следует сегодня устраивать громких празднований.
Что произошло в этот день
- 1215 — английский король Джон Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей, которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы (первая "неписаной конституции" Англии).
- В 1502 году Христофор Колумб открыл остров Мартиника.
- В 1752 году Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.
- 1775 — по приказу Екатерины II в российские войска под командованием генерала Петра Текели разрушили Запорожскую Сечь.
- 1830 — в Севастополе начался "чумной бунт" матросов, вскоре подавлен войсками.
- 1834 — открыт Киевский университет.
- 1844 — Ч. Гудьир запатентовал метод вулканизации резины.
- 1851 — в Балтиморе молочник Джекоб Фуссель основал первую в мире фабрику по производству мороженого.
- 1869 — Джон Уэсли терять запатентовал целлулоид.
- 1924 — руководителем ФБР назначен Эдгара Гувера, который пробыл на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году.
- 1940 — Красная армия оккупировала Литву.
- 1954 — был основан союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, проводит престижный европейский клубный футбольный турнир — Лигу чемпионов.
- 2007 — премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Микита".
- 2014 — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказала свою эффективность также исторически впервые введена на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола "GoalControl".
Кто родился в этот день
- 1330 — Эдуард Черный Принц, старший сын короля Эдуарда ИИИ Плантагенета.
- 1902 — Эрик Эриксон, американский психоаналитик; развил теорию стадиального формирования психосоциальной "групповой идентичности" и параллельно "эгоидентичности".
- 1941 — Иван Миколайчук, выдающийся украинский актер, сценарист, режиссер.
- 1946 — Михаил Хай, кобзарь, кандидат искусствоведения.
- 1946 — Демис Руссос, греческий спивак.
- 1972 — Мохник Андрей украинский политический деятель.
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