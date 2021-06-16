16 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день — Всемирный день морских черепах.

Какой сегодня день

16 июня — Международный день семейных денежных переводов, Всемирный день морских черепах, Международный день африканского ребенка, День свежих овощей.

Международный день семейных денежных переводов

День нацелен на признание существенного финансового взноса, который вносят работники не только в благополучие своих семей, но и в процесс устойчивого развития своих стран.

Впервые Международный день семейных денежных переводов был отмечен 16 июня 2015 года на открытии пятого Глобального форума по денежным переводам и развития в Милане, в котором приняли участие более 400 государственных деятелей, представителей частного сектора и лидеров гражданского общества.

Трудовая миграция — очень распространенное в наши дни явление. Нередко один из членов семьи переезжает в другую страну ради лучшего заработка и обеспечивает своих родных, высылая им денежные переводы. Эти суммы могут показаться незначительными, но для семьи трудового мигранта они играют очень большую роль, составляя иногда до 60% семейного бюджета.

Всемирный день морских черепах

16 июня проводят Всемирный день морских черепах. Проходит под эгидой ведущей в мире независимой природоохранной организации WWF.

Этим днем хотят обратить внимание общественности на проблему гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми.

Международный день африканского ребенка

Впервые День отмечали в 1991 году. Его целью является привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их проживания.

Дата празднования выбрали неслучайно, ведь именно 16 июня 1976 в ЮАР тысячи чернокожих школьников вышли на протест с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивали право обучения на родном языке. Сотни юных африканцев были расстреляны силами правительственной охраны и более тысячи получили ранения. По официальным данным в ходе восстания погибли 575 человек и были арестованы около 6 тысяч человек.

С 2011 года на мероприятиях Дня было решено уделять особое внимание бедственному положению детей-беспризорников, число которых на континенте, по некоторым оценкам, составляет 30 млн.

Associated Press

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Алина, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Полина, Семен, София, Ульяна, Илья и Лазарь.

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Какой православный (христианский) праздник сегодня

16 июня — мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы.

Мученики Лукиллиан, Клавдий, Павел, Ипатий, Дионисий и мученица Павла

Лукиллиан был языческим жрецом при римском императоре Аврелиане, но в старости крестился. Из-за его проповеди иудеи донесли на него градоначальнику Никомидии Сильвану. Тот стал принуждать старца возвратиться к идолослужению. За отказ святому Лукиллиану разбили челюсти, били палками и повесили вниз головой, а потом бросили в темницу.

Там он познакомился с четырьмя исповедниками-христовыми Клавдием, Ипатия, Павла и Дионисия. Правитель приговорил их к смертной казни. Святые отроки были усечены мечом, а мученик Лукиллиан гвоздями прибит к кресту.

Свидетелем подвига святых мучеников была святая дева Павла. Она приносила еду заключенным-христианам, омывала их раны, получала лекарства и прятала тела мучеников. Впоследствии Святую деву схватили, и она была усечена мечом.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Хозяева, которые собирались копать колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше сделать. Для этого нужно было положить на землю сковороду вверх дном и оставить на некоторое время. После этого смотрели: если сковородка намокла — значит, вода близко.

В этот день следили за направлением ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — непрерывные дожди

Приметы:

Весь день идет дождь — будет много грибов.

Собака мало ест или плохо спит и ест траву — к дождю.

Утром по воде туман стелется — к солнечной погоды.

Вечером на Лукьяна ветер с севера дует — день будет ясный.

Если вихрь медленно поднимается вверх и долго вращается, то погода будет ясная.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ругаться и ссориться с родными.

Тяжелую физический труд лучше отложить.

Сон с 15 на 16 июня вещий. Он сбудется очень скоро, но рассказывать о нем не стоит.

В этот день не стоит заключать сделки.

Что произошло в этот день

1578 — во Львове казнен казацкий предводитель, молдавского господаря Ивана Подкову.

1862 — в театре на Бродвее во время представления пьесы "Мазепа" (по Байрону) актриса Ада Менкен появилась полуголой, что привело к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра.

1903 — Создана компания Ford Motor.

1903 — молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна (штат Северная Каролина) зарегистрировал свое изобретение "Пепси-колу"

1919 — Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признал независимость УНР. Письмо председателю Директории Симону Петлюре прислал государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

1934 — В Харькове открылся первый съезд писателей Украины. Создан Союз писателей Украины (СПУ).

1940 — СССР в ультимативной форме предъявил Эстонии и Латвии ноты с требованием смены правительств и введения в эти страны дополнительных советских подразделений. На следующий день Красная армия оккупировала Эстонию и Латвию.

1998 — впервые в прямом эфире по Интернету были показаны роды. 40-летняя американка из Флориды, которая согласилась на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон.

1996 — на выборах Президента Российской Федерации на эту должность вновь был избран Бориса Ельцина.

Кто родился в этот день

1313 — Джованни Боккаччо, итальянский писатель, автор «Декамерона».

1855 — Георгий Шлейфер, украинский архитектор.

1866 — Владимир Ротмистров, украинский агроном, один из основателей исследовательской дела в России и Украине

1906 — Зиновий Кныш (псевдоним Б. Миша), украинский общественно-политический деятель, писатель, публицист.

1917 — Ирвинг Пенн, американский фотограф.

1937 — Эрик Сигал, американский писатель.

1957 — Василий Вовкун, украинский режиссер и сценарист.

1971 — Тупак Шакур, американский музыкант, пионер гангста-рэпа, киноактер.

1987 — Денис Олейник, украинский футболист, полузащитник "Металлиста".

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