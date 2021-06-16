Астрологический прогноз на 16 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Символ дня: роза ветров.

Стихия дня: металл.

Ангел-хранитель дня: позитивно влияет как на тело, так и на душу.

Энергетика дня: приветствуется активность и стремление к достижению поставленной цели.

Число дня: 7

Цвет дня: фиолетовый и сиреневый.

Камни дня: сапфир, коралл, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Слова дня: магия слова.

Мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи в торговле и бизнесе.

Табу дня: нельзя лгать и обижать других людей.

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