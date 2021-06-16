Астрологический прогноз на 16 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Символ дня: роза ветров.
Стихия дня: металл.
Ангел-хранитель дня: позитивно влияет как на тело, так и на душу.
Энергетика дня: приветствуется активность и стремление к достижению поставленной цели.
Число дня: 7
Цвет дня: фиолетовый и сиреневый.
Камни дня: сапфир, коралл, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Слова дня: магия слова.
Мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи в торговле и бизнесе.
Табу дня: нельзя лгать и обижать других людей.
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