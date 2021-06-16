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Астрологічний прогноз на 16 червня

Астрологічний прогноз на 16 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси олягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішні місячна доба мають такі характеристики:

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: метал.

Ангел-охоронець дня: позитивно впливає як на тіло, так і на душу.  

Енергетика дня: вітається активність і прагнення до досягнення поставленої мети.

Число дня: 7

Колір дня: фіолетовий і бузковий.

Камені дня: сапфір, корал, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.  

Слова дня: магія слова.

Містика дня: можна робити талісмани на залучення талану в торгівлі та бізнесі.

Табу дня: не можна брехати і ображати інших людей.

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