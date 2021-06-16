Астрологічний прогноз на 16 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси олягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішні місячна доба мають такі характеристики:
Символ дня: роза вітрів.
Стихія дня: метал.
Ангел-охоронець дня: позитивно впливає як на тіло, так і на душу.
Енергетика дня: вітається активність і прагнення до досягнення поставленої мети.
Число дня: 7
Колір дня: фіолетовий і бузковий.
Камені дня: сапфір, корал, геліотроп.
За яку частину тіла відповідає: легені.
Слова дня: магія слова.
Містика дня: можна робити талісмани на залучення талану в торгівлі та бізнесі.
Табу дня: не можна брехати і ображати інших людей.
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