Астрологический прогноз на 15 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Символ дня: облака.

Стихия дня: металл.

Ангел-хранитель дня: помогает преодолевать преграды и побеждать.

Энергетика дня: можно позволить себе лениться: лежать на диване, читать, смотреть телевизор. Хорошо также проявлять свои творческие способности.

Число дня: 6

Цвет дня: индиго, сапфировый.

Камни дня: цитрин, циркон.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Слова дня: отдых и медитация.

Мистика дня: можно делать привороты, хотя звезды этого и не одобряют, а также проводить обряды и делать обереги для привлечения любви.

Табу дня: нельзя ссориться и конфликтовать, нужно избегать спешки, суеты и шумных компаний.

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