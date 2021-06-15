Астрологічний прогноз на 15 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішні місячна доба мають такі характеристики:

Символ дня: хмари.

Стихія дня: метал.

Ангел-охоронець дня: допомагає долати перешкоди і перемагати.

Енергетика дня: можна дозволити собі ледарювати: лежати на дивані, читати, дивитися телевізор. Добре також проявляти свої творчі здібності.

Число дня: 6

Колір дня: індиго, сапфіровий.

Камені дня: цитрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Слова дня: відпочинок і медитація.

Містика дня: можна робити привороти, хоча зірки цього і не схвалюють, а також проводити обряди і робити обереги для приваблення кохання.

Табу дня: не можна сваритися і конфліктувати, потрібно уникати поспіху, суєти і гучних компаній.

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