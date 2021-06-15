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Астрологічний прогноз на 15 червня

Астрологічний прогноз на 15 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішні місячна доба мають такі характеристики:

Символ дня: хмари.

Стихія дня: метал.

Ангел-охоронець дня: допомагає долати перешкоди і перемагати.  

Енергетика дня: можна дозволити собі ледарювати: лежати на дивані, читати, дивитися телевізор. Добре також проявляти свої творчі здібності.

Число дня: 6

Колір дня: індиго, сапфіровий.

Камені дня: цитрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Слова дня: відпочинок і медитація.

Містика дня: можна робити привороти, хоча зірки цього і не схвалюють, а також проводити обряди і робити обереги для приваблення кохання.

Табу дня: не можна сваритися і конфліктувати, потрібно уникати поспіху, суєти і гучних компаній.

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