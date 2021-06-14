Три знака, которым сегодня рекомендуется подстричься 

День благоприятен для перемен, которые должны быть не спонтанными, а заранее продуманными и подготовленными, в противном случае их нельзя будет назвать удачными. Время также является идеальным для посещения парикмахерской – стрижка и укладка позитивно отразятся не только на внешности, но и на бодрости духа и материальном благосостоянии.

Сегодня, 14 июня, подстричься рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них этот процесс окажется особенно приятным и важным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – даже тем, кто чаще всего посещают своего парикмахера для того, чтобы закрасить корни и подравнять кончики, – сегодня необходимо сделать стрижку или хотя бы обрезать волосы на пару сантиметров. По мнению звезд, такие нехитрые, в общем, манипуляции изменят их жизненный сценарий кардинальным образом, направив его в позитивную сторону – во всяком случае, в том смысле, в котором это понимают представители знака. Можно предположить, что тяжелой работы в их жизни станет меньше, а путешествий и шопинга – больше.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам стрижка поможет снять негатив, который скопился на их волосах за отрезок времени, прошедший с предыдущего посещения парикмахерской. Такое – своеобразное – очищение позволит представителям знака не только визуально сбросить несколько лет, но и почувствовать себя лучше – как в моральном, так и в физическом смысле. У них укрепится здоровье, от недугов, которые доставляли массу неудобств, не останется и следа, да и на окружающий мир они станут смотреть совсем по-другому – с оптимистической точки зрения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам стрижка позволит создать новый имидж – даже будучи не слишком радикальной, она преобразит их внешний облик, что позволит изменить к лучшему отношения с дорогим им человеком, складывающиеся, увы, не так просто, как хотелось бы представителям знака. Но это еще не все: стрижка освободит финансовые каналы, которые до сих пор блокировались. Теперь же они начнут двигаться беспрепятственно, принося представителям знака то финансовое благосостояние, о котором они мечтали все последнее время.

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