Три знаки, яким сьогодні рекомендується підстригтися

День сприятливий для змін, які повинні бути не спонтанними, а заздалегідь продуманими і підготовленими, в іншому разі їх не можна буде назвати вдалими. Час також є ідеальним для відвідування перукарні — стрижка і укладка позитивно позначаться не тільки на зовнішності, але і на бадьорості духу і матеріальному добробуті.

Сьогодні, 14 червня, підстригтися рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них цей процес виявиться особливо приємним і важливим.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам — навіть тим, хто найчастіше відвідують свого перукаря для того, щоб зафарбувати коріння і підрівняти кінчики, — сьогодні необхідно зробити стрижку або хоча б обрізати волосся на кілька сантиметрів. На думку зірок, такі нехитрі, в загальному, маніпуляції змінять їхній життєвий сценарій кардинальним чином, направивши його в позитивний бік — в усякому разі, в тому сенсі, в якому це розуміють представники знака. Можна припустити, що важкої роботи в їхньому житті стане менше, а подорожей і шопінгу — більше.

Рак (22.06 — 22.07)

Ракам стрижка допоможе зняти негатив, який накопичився на їхньому волоссі за відрізок часу, що минув із попереднього відвідування перукарні. Таке — своєрідне — очищення дозволить представникам знака не тільки візуально скинути кілька років, але і почуватися краще — як в моральному, так і в фізичному сенсі. У них зміцниться здоров'я, від недуг, які завдавали масу незручностей, не залишиться і сліду, та й на навколишній світ вони стануть дивитися зовсім інакше — з оптимістичної точки зору.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козорогам стрижка дозволить створити новий імідж — навіть будучи не надто радикальною, вона перетворить їхній зовнішній вигляд, що дозволить змінити на краще взаємини з дорогою їм людиною, які складаються, на жаль, не так просто, як хотілося б представникам знака. Але це ще не все: стрижка звільнить фінансові канали, які досі блокувалися. Тепер же вони почнуть рухатися безперешкодно, приносячи представникам знака той фінансовий добробут, про який вони мріяли все останнім часом.

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