Рейтинг школ Киева: куда отдавать ребенка в 2021 году

Для первоочередного зачисления ребенка в первый класс используют его фактическое место жительства.

В столице временно приостановили набор в первый класс, но для родителей будущих учеников актуальным остается вопрос: можно ли отдать учиться ребенка в учреждение, учитывая рейтинг школ Киева. Следует заметить, что пока неизвестно, насколько отсрочен набор школьников.

ТСН.ua собрал актуальную информацию об условиях приема в первый класс и составил рейтинг школ Киева в разных районах по итогам результатов ВНО выпускников учебных заведений в прошлом году.

Голосеевский район

Специализированная школа I-III ст. с углубленным изучением английского языка № 92 имени Ивана Франко

Сейчас учебное заведение не информирует, сколько первоклассников сядут за их парты. С информацией о территории обслуживания школы можно ознакомиться на сайте школы.

адрес: ул. Тарасовская, 11

телефон: 044 289 1448

Е-mail: sch92@ua.fm

Гимназия № 59 имени О. М. Бойченко

Прогнозируемое количество учащихся первых классов на 2021-2022 году — шесть классов. Это 180 учеников. С информацией о территории обслуживания школы можно ознакомиться на сайте.

адрес: ул. Большая Китаевская, 85

телефон: 044 525 1572

Е-mail: gymnasium59@ukr.net

Дарницкий район

Среднее общеобразовательное заведение "Славянская гимназия"

Зачисление в первый класс будет происходить без конкурса. Сколько гимназия откроет классов, пока неизвестно. С информацией о территории обслуживания, которая закреплена за учреждением, можно ознакомиться на сайте.

адрес: ул. Михаила Драгоманова, 10в

телефон: 044 570 8824

E-mail: 5739630@ukr.net

Специализированная школа № 291 с углубленным изучением иностранного языка

В соответствии с мощностью заведения в новом учебном году будет открыто четыре первых класса — это 120 учеников. Информация о территории обслуживания — на сайте.

адрес: ул. Тростянецкая, 19

телефон: 044 566 5478

E-mail: info-school291@ukr.net

Деснянский район

Специализированная школа I-III ст. № 307 с углубленным изучением естественных наук

В этом году учебное заведение планирует набор детей в четыре первых класса — это 120 учеников. С информацией о территории обслуживания школы можно ознакомиться на сайте.

адрес: ул. Лисковская, 4Б

Телефон: 044 530 0642

E-mail: sh307@ukr.net

Специализированная школа I-III ст. № 202 с углубленным изучением естественно-математических наук

В этом году планируют открыть три первых класса для учеников — это около 100 детей. В заведение будут принимать детей, которые проживают на территории обслуживания: список улиц — на сайте.

Адрес: Лесной проспект, 22А

телефон: 044 518 5735

Днепровский район

УВК "Доминанта" — общественно-гуманитарная гимназия

На нынешний учебный год планируется открытие пяти первых классов в гимназии. С информацией о территории обслуживания НПК можно ознакомиться на сайте.

адрес: ул. Юности, 3

телефон: 044 543 3757

E-mail: nvkdominanta@ukr.net

Школа № 30 "ЭКОНАД" (специализированная школа I в. с углубленным изучением иностранных языков)

В гимназии в этом году планируют открыть три первых класса по 30 учеников — в каждом. С информацией о территории обслуживания школы можно ознакомиться на сайте.

адрес: ул. Березняковская, 30Б

телефон: 044-361-56-61

E-mail: ekonad_30@ukr.net

Оболонский район

УВК № 143

В 2021 году в учебном заведении планируют открыть два первых класса. В школу принимают детей из домов, относящихся к территории обслуживания. Узнать о них можно на сайте.

адрес: ул. Богатырская, 2-Б

телефон: 044 413 4413,

Е-mail: obolon_143@i.ua

УВК № 157

Сейчас учебное заведение не информирует, сколько сможет принять на обучение первоклассников. С информацией о территории обслуживания, которая закреплена за УВК, можно ознакомиться на сайте.

Адрес: пр. Героев Сталинграда, 23а

телефон: 044 418 3920

Е-mail: obolon_157@i.ua

Печерский район

Лицей международных отношений № 51

Лицей открывает в 2021-2022 учебном году два первых класса — это около 60 учеников. Территория обслуживания заведения, откуда будут принимать школьников, есть на сайте.

адрес: ул. П. Орлика, 13

телефон: 044 253 5423

Е-mail: irl51_kiev@ukr.net

Гимназия № 117 имени Леси Украинки с углубленным изучением иностранных языков

В этом году учебное заведение планирует открыть два первых класса. С информацией о территории обслуживания школы можно ознакомиться на сайте гимназии.

адрес: ул. Лютеранская, 10

Тел: 044 278 3521

Е-mail: gymnasium117@gmail.com

ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

ОУЗ I-III ст. Лицей № 100 "Подол"

Сейчас учебное заведение не информирует, сколько сможет принять на обучение первоклассников. С информацией о территории обслуживания школы можно ознакомиться на сайте лицея.

адрес: ул. Покровская, 4/6

телефон: 044 425 1542

Е-mail: info@podil100.com

ОУЗ I-III ст. "Гимназия № 19" Межигорская "

Пока информации о количестве первых классов в учебном заведении нет. В гимназию принимают детей из нескольких улиц, относящихся к территории обслуживания. Узнать о них можно на сайте.

Адрес: Межигорская, 16

телефон: 044 298 2285

Е-mail: podil19@i.ua

Святошинский район

Гимназия "Академия"

Зачисление в первый класс в учебном заведении будет происходить без конкурса. В гимназию будут принимать детей, которые проживают на территории обслуживания. Список улиц можно посмотреть на сайте заведения.

адрес: ул. Феодоры Пушиной, 4

телефон: 044 450 0214

Специализированная школа № 197 имени Дмитрия Луценко

В школе пока не сообщают о количестве первых классов, будут с сентября. Право на первоочередное зачисление будут иметь дети из микрорайона, а также родные сестры и братья детей, которые уже являются учениками школы. Территория обслуживания заведения — на сайте.

адрес: ул. Потапова, 12

телефон: 044276 8655.

Е-mail: sch197@ukr.net

Соломенский район

Гимназия № 178

В новом учебном году планируется открыть четыре первых класса для — это 112 первоклассников. С информацией о территории обслуживания НПК можно ознакомиться на сайте.

Адрес: пр. Воздухофлотский, 22

телефон: 044 249 5980

Е-mail: gymnasium178@gmail.com

Специализированная школа № 43 с углубленным изучением предметов общественно-гуманитарного цикла "Грааль"

В школу будут принимать детей, проживающих на территории обслуживания. Список улиц — на сайте заведения. Информации о количестве первых классов нет.

ул. Преображенская, 17

телефон: 044275 55 74

Е-mail: sh43graal@ukr.net

Шевченковский район

Специализированная школа I-III ст. № 57 с углубленным изучением английского языка

В этом году учебное заведение прогнозирует набрать два первых класса. С информацией о территории обслуживания школы можно ознакомиться на сайте.

адрес школы: ул. Прорезной, 19а

телефон: 044 278 2666

E-mail: school57kiev@ukr.net

Гимназия № 153 имени А. С. Пушкина

В 2021 году гимназия открывает три первых класса — это 88 учеников. В заведении есть классы с украинским и русским языками обучения. С информацией о территории обслуживания школы можно ознакомиться на сайте.

адрес: ул. Черновола, 37а

телефон: 044 236 1112

Е-mail: sch-153pushkin@ukr.net

Условия приема в первый класс

Для первоочередного зачисления ребенка в первый класс используют ее фактическое место проживания, а не место регистрации. Подтвердить место жительства можно также рядом других документов. В частности, паспорт гражданина Украины одного из родителей ребенка, справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей, документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор аренды) и др.

Право на первоочередное зачисление в учебное заведение будут иметь дети из микрорайона, а также родные сестры и братья детей, которые уже являются учениками школы, или дети работников. Родители также могут подать заявление в любое другое заведение. По нему первоклассника могут зачислить на свободные места по результатам жеребьевки.

Необходимые документы для зачисления ребенка в школу:

Заявление родителей установленного образца

Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, оригинал свидетельства;

Медицинская справка Ф №086-1/о — Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра.

Несмотря на то, что в первую очередь в учебные заведения причисляют детей, проживающих на территории подчинения, подать заявление можно до любого в городе. Главное — чтобы там нашлось свободное место. Поэтому пусть родителям пригодится наш рейтинг лучших школ Киева.

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