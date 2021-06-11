В Украине на треть выросли цены на продукты

Больше всего подорожал сахар.

За год производители продуктов питания подняли цены на треть.

Такие данные обнародовали в Госстате, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Больше всего повысились цены производства сахара: более чем на 60%. Также, по даниммы ведомства, на треть подорожало производство напитков и табачных изделий. Оптовые цены на производство промышленных товаров увеличились почти на 40%. При этом больше всего цены выросли у производителей за пределами страны.

Как сообщалось, в мае 2021 инфляция в Украине выросла на 1,3% по сравнению с апрелем. В годовом измерении уровень инфляции увеличился до 9,5%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае выросли на 1,7%. Больше всего (на 6,8% и 14,5%) подорожали подсолнечное масло и фрукты. На 1-1,8% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время, на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% — овощи.

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