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В Украине подорожали продукты: сохранится ли тенденция

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В Украине подорожали продукты: сохранится ли тенденция

УНИАН

Больше всего подорожали яйца, сахар, масло, хлеб и фрукты.

На украинских рынках и в магазинах цены на продукты за год выросли в среднем на 10%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным Госстата, больше всего подорожали яйца, сахар, масло, хлеб и фрукты. Снизилась только стоимость овощей — почти на 10%. Однако специалисты прогнозируют хороший урожай в этом году и надеются, что это сдержит рост стоимости продуктов.

Сезонные продукты не будут сильно дорогими, говорят аналитики. Зато импортные будут дорожать и дальше, ведь продолжается мировая тенденция к росту цен на продукты.

Как сообщалось, с прошлого года в Украине овощи — подешевели, а фрукты наоборот — подорожали. Такие данные озвучили в Министерстве агрополитики. В апреле этого года ведомство зафиксировало снижение цены на лук, капусту и картофель почти на треть. В то же время морковь и свекла подорожали почти вдвое