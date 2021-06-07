В Україні здорожчали продукти: чи збережеться тенденція

Найбільше подорожчали яйця, цукор, олія, хліб і фрукти.

На українських ринках та в магазинах ціни на продукти за рік виросли в середньому на 10%.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними Держстату, найбільше подорожчали яйця, цукор, олія, хліб і фрукти. Знизилася тільки вартість овочів - майже на 10%. Проте фахівці прогнозують хороший урожай у цьому році та сподіваються, що це стримає зростання вартості продуктів.

Сезонні продукти не будуть сильно дорогими, кажуть аналітики. Натомість імпортні будуть дорожчати і надалі, адже триває світова тенденція до зростання цін на продукти.

Як повідомлялося, від минулого року в Україні овочі - подешевшали, а фрукти навпаки - здорожчали. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики. У квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі

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