Ученый призывает сделать запасы на две недели: что именно стоит купить

Запасы на зиму / © Фото из открытых источников

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Несколько банок фасоли в шкафу на случай чрезвычайной ситуации — это не подготовка, а смертельно опасная иллюзия. В то время как правительство Великобритании официально советует гражданам держать дома трехдневный неприкосновенный запас, ведущие специалисты по безопасности подчеркивают: этого катастрофически мало.

Эксперты призывают формировать домашний резерв продуктов, воды и вещей первой потребности как минимум на двухнедельный срок, пишет издание Daily Mail.

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Почему именно две недели?

«Запас set-up по крайней мере на две недели для тех, кто может себе это позволить — это гораздо лучший вариант, чем три дня. Это позволит пройти сквозь большинство типов кризисов и даже помочь рядом», — объяснил в комментарии Daily Mail профессор Илан Келман, эксперт по катастрофам и климату из Университетского колледжа Лондона.

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По словам профессора, существует множество сценариев, при которых электроэнергия, водоснабжение и транспортная инфраструктура могут быть недоступны значительно дольше 72 часов. Причинами могут стать экстремальные зимние штормы, продолжительные блекауты, кибератаки на инфраструктуру или даже ядерная угроза.

Келман ссылается на рекомендации Американского Красного Креста и профильных служб по чрезвычайным ситуациям, которые единодушно советуют готовиться к автономному существованию в течение 14 дней.

Что именно нужно купить: чеклист экстренного запаса

Главное правило для продуктового резерва — выбирать пищу длительного хранения, не требующую сложного приготовления или хранения в холодильнике.

Продукты питания:

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Консервы: мясо, рыба, овощи, фрукты, супы и фасоль.

Бакалея: рис, макароны, овсянка, сухие завтраки, мука.

Перекусы: орехи, сухофрукты, галеты, энергетические батончики, арахисовое масло.

Напитки и молочка: сухое и ультрапастеризованное (UHT) молоко, чай, кофе, сахар, длительное хранение сыра.

Специальное питание: детские смеси, продукты аллергиков и корм для домашних любимцев.

Вода:

Норма расчета — 3,8 литра (1 галлон) на одного человека в день (и для питья, и для гигиены).

Таким образом, обитающий вместе пар должен иметь дома по меньшей мере 53 литра воды. Дополнительно рекомендуется иметь таблетки для обеззараживания воды.

Техника и быт:

Заряженные повербанки и автономные зарядные станции.

Ручной или батарейный радиоприемник (для получения новостей без интернета).

Фонарики, свечи, спички и запасные батарейки.

Механический консервный нож.

Запас наличных денег (в случае сбоя платежных терминалов).

Карты местности, термоодеяла, спальные мешки и дождевики.

Медицина и гигиена:

Укомплектованная аптечка: обезболивающие, антисептики, термометр, маски и перчатки.

Запас рецептурного лекарства по меньшей мере в месяц.

Туалетная бумага, влажные салфетки, мыло, дезинфекторы, средства женской гигиены и мусорный пакет.

Социальный аспект и реальные угрозы

Профессор Келман отмечает, что ближайшая зима может стать испытанием из-за аномальных погодных явлений, вызванных феноменом Эль-Ниньо. Штормы, шквалистый ветер и снегопады способны парализовать транспорт и лишить многих людей возможности работать или покупать продукты.

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Впрочем, ученый отмечает главную проблему: «Настоящий кризис состоит в том, что большинство домохозяйств в стране просто не могут позволить себе сделать такие запасы финансово».

Именно поэтому эксперты призывают правительства не только распространять памятки по подготовке, но и поддерживать самые уязвимые слои населения перед возможными чрезвычайными ситуациями.

Раньше мы писали о том, сколько воды нужно иметь дома на случай блэкаута. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций украинцы должны заблаговременно сформировать суточный запас воды из расчета 10–15 литров на одного человека. Однако, как объясняет эксперт по безопасности жизнедеятельности Денис Михальченко, этот объем является лишь ориентировочным минимумом и не обеспечит полноценно весь необходимый быт.

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